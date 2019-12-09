الإثنين, 09 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تتويج "عمان العربي" بجائزة "سيتي بنك" للتنفيذ الآلي المباشر

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

تتويج "عمان العربي" بجائزة "سيتي بنك" للتنفيذ الآلي المباشر

 

مسقط – الرؤية

حصد بنك عُمان العربي، للمرة الثانية على التوالي، جائزة "التنفيذ الآلي المباشر STP" لعام 2019 من سيتي بنك، إحدى المؤسسات المالية العالمية الرائدة. وتعد الجائزة المرموقة شهادة على تميز البنك في الخدمات المالية العالمية التي يقدمها. ويقدم برنامج التنفيذ الآلي المباشر من سيتي بنك، الذي تم تأسيسه منذ 14 عاماً، أحد أعرق الجوائز لتثمين جهود المؤسسات المالية والبنوك التي تتمتع بسجل حافل من توفير خدمات مالية وعمليات مصرفية عالمية متميزة.

وقال محفوظ بن سلطان الرواحي مدير العمليات المركزية للفروع ببنك عُمان العربي: نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من سيتي بنك للسنة الثانية على التوالي. فمثل هذه الاعترافات الدولية تُعزز مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في السلطنة. كما نفخر بكوننا مصرفًا يضع التميز في خدمة العملاء في مركز ما نقوم به، وذلك عن طريق تبني أفضل الممارسات العالمية في خدماتنا، وضمان دقة المدفوعات الإلكترونية. وتعد هذه الجائزة شهادة على جهودنا المبذولة لتحقيق أعلى مستويات التنفيذ الآلي المباشر.

وسلم محسن المهدي مدير مجموعة البنوك المراسلة لسيتي بنك الجائزة في المقر الرئيسي لبنك عمان العربي. وتسلم الجائزة بالنيابة عن البنك محفوظ بن سلطان الرواحي، وحضر الحفل مجموعة من موظفي دائرة العمليات المركزية بالبنك.

ويأتي تكريم بنك عُمان العربي بالجائزة المرموقة تقديرًا له على تميز وجودة عمليات الدفع التي يرسلها البنك فضلًا عن دقتها العالية، حيث سجل البنك نسبة 95% دون الحاجة إلى تعديل من حجم التحويلات المالية بعملة الدولار الأمريكي.

وأضاف الرواحي: تتسم خدماتنا المالية بأعلى معايير التنفيذ الآلي المباشر وبالتالي تحقيق أفضل تجربة للعملاء. وستستمر جهود بنك عُمان العربي في التركيز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمليات وخدمة الأفراد وجودة الخدمات، وذلك لضمان استمرارية نجاحنا فيما يتعلق بالتحويلات المالية ومنتجاتنا وخدماتنا التجارية، مما يساهم في تعزيز مكانتنا كأحد بنوك التنفيذ الآلي المباشر الرائدة في السلطنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 ديسمبر 2018

"عمان العربي" يحصد جائزة التنفيذ الآلي المباشر من "سيتي بنك

المزيد

06 أغسطس 2015

بنك ظفار يفوز بجائزة "سيتي" للتميز في التنفيذ الآلي المباشر للتحويلات الخارجية بالدولار

المزيد

11 سبتمبر 2018

تتويج بنك عمان العربي بجائزة التميز في خدمة العملاء

المزيد

19 ديسمبر 2018

تتويج البنك الوطني بجائزة "سيتي" للتميز

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

الاقتصاد - محلي

نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في القمة الخليجية الـ 40

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

إنقاذ ٤ أشخاص انجرفت مركبتهم في وادي الأيثم بعبري

المحليات - شرطة

تطور الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تسليم جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي التاسعة في بلجيكا إلى السفينة "رووبل"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة