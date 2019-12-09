تتويج "عمان العربي" بجائزة "سيتي بنك" للتنفيذ الآلي المباشر

مسقط – الرؤية

حصد بنك عُمان العربي، للمرة الثانية على التوالي، جائزة "التنفيذ الآلي المباشر STP" لعام 2019 من سيتي بنك، إحدى المؤسسات المالية العالمية الرائدة. وتعد الجائزة المرموقة شهادة على تميز البنك في الخدمات المالية العالمية التي يقدمها. ويقدم برنامج التنفيذ الآلي المباشر من سيتي بنك، الذي تم تأسيسه منذ 14 عاماً، أحد أعرق الجوائز لتثمين جهود المؤسسات المالية والبنوك التي تتمتع بسجل حافل من توفير خدمات مالية وعمليات مصرفية عالمية متميزة.

وقال محفوظ بن سلطان الرواحي مدير العمليات المركزية للفروع ببنك عُمان العربي: نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من سيتي بنك للسنة الثانية على التوالي. فمثل هذه الاعترافات الدولية تُعزز مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في السلطنة. كما نفخر بكوننا مصرفًا يضع التميز في خدمة العملاء في مركز ما نقوم به، وذلك عن طريق تبني أفضل الممارسات العالمية في خدماتنا، وضمان دقة المدفوعات الإلكترونية. وتعد هذه الجائزة شهادة على جهودنا المبذولة لتحقيق أعلى مستويات التنفيذ الآلي المباشر.

وسلم محسن المهدي مدير مجموعة البنوك المراسلة لسيتي بنك الجائزة في المقر الرئيسي لبنك عمان العربي. وتسلم الجائزة بالنيابة عن البنك محفوظ بن سلطان الرواحي، وحضر الحفل مجموعة من موظفي دائرة العمليات المركزية بالبنك.

ويأتي تكريم بنك عُمان العربي بالجائزة المرموقة تقديرًا له على تميز وجودة عمليات الدفع التي يرسلها البنك فضلًا عن دقتها العالية، حيث سجل البنك نسبة 95% دون الحاجة إلى تعديل من حجم التحويلات المالية بعملة الدولار الأمريكي.

وأضاف الرواحي: تتسم خدماتنا المالية بأعلى معايير التنفيذ الآلي المباشر وبالتالي تحقيق أفضل تجربة للعملاء. وستستمر جهود بنك عُمان العربي في التركيز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمليات وخدمة الأفراد وجودة الخدمات، وذلك لضمان استمرارية نجاحنا فيما يتعلق بالتحويلات المالية ومنتجاتنا وخدماتنا التجارية، مما يساهم في تعزيز مكانتنا كأحد بنوك التنفيذ الآلي المباشر الرائدة في السلطنة.