ندوة وطنية لإستراتيجية "البحث العلمي والتطوير 2020-2040".. الأحد

مسقط - الرؤية

يستعدُّ مجلسُ البحث العلمي لتنظيم عددٍ من الفعاليات البحثية، مطلع الأسبوع المقبل؛ حيث تنطلق يوم الأحد الندوة الوطنية للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040، فيما ينظم المجلس يوم الإثنين المقبل الملتقى السنوي السادس للباحثين، وإعلان المشروعات البحثية الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها السادسة للباحثين من حملة الدكتوراه، والباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه، وطلاب البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي، بإجمالي 18 مشروعا بحثيا في قطاعات المجلس البحثية الستة؛ وهي: قطاع الطاقة والصناعة، وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وقطاع الثقافة والعلوم الإنسانية والاساسية، وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الصحة وخدمة المجتمع، وقطاع التعليم والموارد البشرية.

ويشملُ برنامج الندوة الوطنية للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040، كلمة ترحيبية يلقيها سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وكلمة الخبراء الدوليين وتلقيها البروفيسورة جيرالدين ريتشموند أستاذة كرسي العلوم والكيمياء في جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضوة سابقة في اللجنة الاستشارية الدولية لمجلس البحث العلمي، إلى جانب عرض الإستراتيجية الوطنية للدكتورة جميلة الهنائية مديرة مشروع الإستراتيجية، وتليها كلمة الخبير الدولي الدكتور مالك مصدق عضو مجلس الشيوخ والوزير الفيدرالي السابق للمياه والطاقة ومستشار رئيس وزراء باكستان للطاقة والمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، وافتتاح معرض في سطور المصاحب للإستراتيجية.

ويهدفُ مجلس البحث العلمي إلى تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود للابتكار والتميز العلمي؛ حيث تتمثل رؤية المجلس في أن تكون السلطنة محورا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات الجديدة، وأن تمتلك السلطنة سعة بحثية واسعة إقليميا ودوليا، إلى جانب أن تتوافر لدى السلطنة منظومة بحثية تستجيب بشكل فعَّال للاحتياجات المحلية الاجتماعية والاقتصادية، وأن تتمكن السلطنة من توفير أبحاث السياسات المستنيرة المبنية على الأدلة، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمجلس في بناء السعة البحثية، وتحقيق التميز البحثي، وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة، وتوفير البيئة البحثية المحفزة.