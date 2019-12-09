أنينُ النايْ

د. أحمد مرسي | مصر
زرعتُ الوردَ فـي شُباكِ داري
وفي الشرفاتِ من فـوق الجدارِ
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وتهتُ صبابةً ببحارِ عِشقِـي
وفارتْ قــهوتِي دُونَ انتظارِ
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فكم من عاشقٍ يكويه حُــبٌ
وكم من مُغرمٍ تَحْتَ الحِصارِ
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جَلسْتُ أبُصُّ في صَفحاتِ عمري
حريقٌ شَبَّ من نارِ السِّجارِ
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ونازَعَنِي الحَنينُ بذكرياتـِـــي
فَحارتْ مَركبي من غير صاري
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وإن سألَ الرِّفاقُ فإنَّ دربي
كَعَصْفِ المَوجِ في مـاءٍ ونارِ
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فَـقدْ أمْسَى السفينُ بلا شراعٍ ؟
وصوتُ الرِّيحِ لحنٌ للقِثَارِ؟!
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شَكوتُ إليكِ ما أضْنَى فُؤادِي
أنينُ النَّايِ دَمعٌ فِي جتاري
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وأقــداري على كَـــــفِّي تَهادتْ
كما الإعصارِ في عُمـقِ البِحَارِ
//
وعُـمري بيتُ شعرٍ إثرَ بيتٍ
وأشربُ مِنهُما عذبَ المَرَارِ
//
ووصفي للحسانِ لــهيبُ شوقٍ
تمرَّدَ في الحياةِ على قراري
//
وعيناكِ البريقُ كنورِ فجرٍ
وبحرٌ هائج حَوْلَ الجَوَارِ
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وفي الأحداقِ تكتُبُنِي حَكايا
تسطِّرُ قِصَّتي فوق المَحَارِ
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رسَمـتُكِ فِي سَمَاءِ الحُبِّ وَرْدًا
كأنَّ العِطرَ نَجمٌ في المَدارِ
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وثَغرُكِ في أُجَــاجِ البَّحرِ عَــذْبٌ
وشَهدُكِ للـشِّفَاهِ لَـهِيبُ نَارِ
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وإنْ أشْرَقْتِ للـدُّنْيا توارَى
بَهاءُ البدرِ من خَلفِ السِّتارِ
//
أسِحْرٌ فِي عُيونِكِ مسَّ عَقْلِي؟
أنا المفتونُ، في العينِ انتحارِي
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هُنا سَهمُ الهوي ما قد رَمَانِي
لِحَـاظُكِ زاهــدَاتٌ في الحِوارِ
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ومَـــزّقَ نَصْلُهُ المُـــــــــجنونُ قَلبي
إلامَ الــحُبُّ يَعبثُ بالوقارِ؟
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وفي خَــــــديْكِ أنهارٌ وخَمرٌ
وشَــوقِي يَكتوِي دونَ اصْطِبارِ
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أنَا واللهِ لا أسْلوكَ يوما
وهلْ للـعاشقينَ مِـنَ اختيارِ؟
//
وأزْعُمُ أنَّنِي في الـحُبَّ قــيسٌ
وليسَ الــحبُّ ياليلايَ عَارِي
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وحَسْبي أنَّنِي في الــعِشْقِ صَبُّ
وَعَينيكِ الشفيعُ لَدَى احتِضَارِي
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ومَنْ عـاشَ الحَيَاةَ بغيرِ حُــبٍّ
فقدْ سَكنَ المــقَابرَ في انْكِسِارِ