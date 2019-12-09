أنينُ النايْ

د. أحمد مرسي | مصر

زرعتُ الوردَ فـي شُباكِ داري

وفي الشرفاتِ من فـوق الجدارِ

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وتهتُ صبابةً ببحارِ عِشقِـي

وفارتْ قــهوتِي دُونَ انتظارِ

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فكم من عاشقٍ يكويه حُــبٌ

وكم من مُغرمٍ تَحْتَ الحِصارِ

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جَلسْتُ أبُصُّ في صَفحاتِ عمري

حريقٌ شَبَّ من نارِ السِّجارِ

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ونازَعَنِي الحَنينُ بذكرياتـِـــي

فَحارتْ مَركبي من غير صاري

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وإن سألَ الرِّفاقُ فإنَّ دربي

كَعَصْفِ المَوجِ في مـاءٍ ونارِ

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فَـقدْ أمْسَى السفينُ بلا شراعٍ ؟

وصوتُ الرِّيحِ لحنٌ للقِثَارِ؟!

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شَكوتُ إليكِ ما أضْنَى فُؤادِي

أنينُ النَّايِ دَمعٌ فِي جتاري

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وأقــداري على كَـــــفِّي تَهادتْ

كما الإعصارِ في عُمـقِ البِحَارِ

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وعُـمري بيتُ شعرٍ إثرَ بيتٍ

وأشربُ مِنهُما عذبَ المَرَارِ

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ووصفي للحسانِ لــهيبُ شوقٍ

تمرَّدَ في الحياةِ على قراري

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وعيناكِ البريقُ كنورِ فجرٍ

وبحرٌ هائج حَوْلَ الجَوَارِ

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وفي الأحداقِ تكتُبُنِي حَكايا

تسطِّرُ قِصَّتي فوق المَحَارِ

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رسَمـتُكِ فِي سَمَاءِ الحُبِّ وَرْدًا

كأنَّ العِطرَ نَجمٌ في المَدارِ

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وثَغرُكِ في أُجَــاجِ البَّحرِ عَــذْبٌ

وشَهدُكِ للـشِّفَاهِ لَـهِيبُ نَارِ

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وإنْ أشْرَقْتِ للـدُّنْيا توارَى

بَهاءُ البدرِ من خَلفِ السِّتارِ

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أسِحْرٌ فِي عُيونِكِ مسَّ عَقْلِي؟

أنا المفتونُ، في العينِ انتحارِي

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هُنا سَهمُ الهوي ما قد رَمَانِي

لِحَـاظُكِ زاهــدَاتٌ في الحِوارِ

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ومَـــزّقَ نَصْلُهُ المُـــــــــجنونُ قَلبي

إلامَ الــحُبُّ يَعبثُ بالوقارِ؟

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وفي خَــــــديْكِ أنهارٌ وخَمرٌ

وشَــوقِي يَكتوِي دونَ اصْطِبارِ

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أنَا واللهِ لا أسْلوكَ يوما

وهلْ للـعاشقينَ مِـنَ اختيارِ؟

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وأزْعُمُ أنَّنِي في الـحُبَّ قــيسٌ

وليسَ الــحبُّ ياليلايَ عَارِي

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وحَسْبي أنَّنِي في الــعِشْقِ صَبُّ

وَعَينيكِ الشفيعُ لَدَى احتِضَارِي

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ومَنْ عـاشَ الحَيَاةَ بغيرِ حُــبٍّ

فقدْ سَكنَ المــقَابرَ في انْكِسِارِ