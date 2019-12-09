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أنينُ النايْ

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

أنينُ النايْ

 

د. أحمد مرسي | مصر

زرعتُ الوردَ فـي شُباكِ داري

                                    وفي الشرفاتِ من فـوق الجدارِ

//

وتهتُ صبابةً ببحارِ عِشقِـي

                                       وفارتْ قــهوتِي دُونَ انتظارِ

//

فكم من عاشقٍ يكويه حُــبٌ

                                      وكم من مُغرمٍ تَحْتَ الحِصارِ

//

جَلسْتُ أبُصُّ في صَفحاتِ عمري

                                         حريقٌ شَبَّ من نارِ السِّجارِ

//

ونازَعَنِي الحَنينُ بذكرياتـِـــي

                                   فَحارتْ مَركبي من غير صاري

//

وإن سألَ الرِّفاقُ فإنَّ دربي

                                        كَعَصْفِ المَوجِ في مـاءٍ ونارِ

//

فَـقدْ أمْسَى السفينُ بلا شراعٍ ؟

                                        وصوتُ الرِّيحِ لحنٌ للقِثَارِ؟!

//

شَكوتُ إليكِ ما أضْنَى فُؤادِي

                                      أنينُ النَّايِ دَمعٌ فِي جتاري

//

وأقــداري على كَـــــفِّي تَهادتْ

                                 كما الإعصارِ في عُمـقِ البِحَارِ

//

وعُـمري بيتُ شعرٍ إثرَ بيتٍ

                                   وأشربُ مِنهُما عذبَ المَرَارِ

//

ووصفي للحسانِ لــهيبُ شوقٍ

                                 تمرَّدَ في الحياةِ على قراري

//

وعيناكِ البريقُ كنورِ فجرٍ

                                    وبحرٌ هائج حَوْلَ الجَوَارِ

//

وفي الأحداقِ تكتُبُنِي حَكايا

                                   تسطِّرُ قِصَّتي فوق المَحَارِ

//

رسَمـتُكِ فِي سَمَاءِ الحُبِّ وَرْدًا

                                    كأنَّ العِطرَ نَجمٌ في المَدارِ

//

وثَغرُكِ في أُجَــاجِ البَّحرِ عَــذْبٌ

                                    وشَهدُكِ للـشِّفَاهِ لَـهِيبُ نَارِ

//

وإنْ أشْرَقْتِ للـدُّنْيا توارَى

                                   بَهاءُ البدرِ من خَلفِ السِّتارِ

//

أسِحْرٌ فِي عُيونِكِ مسَّ عَقْلِي؟

                              أنا المفتونُ، في العينِ انتحارِي

//

هُنا سَهمُ الهوي ما قد رَمَانِي

                                 لِحَـاظُكِ زاهــدَاتٌ في الحِوارِ

//

ومَـــزّقَ نَصْلُهُ المُـــــــــجنونُ قَلبي

                                   إلامَ الــحُبُّ يَعبثُ بالوقارِ؟

//

وفي خَــــــديْكِ أنهارٌ وخَمرٌ

                               وشَــوقِي يَكتوِي دونَ اصْطِبارِ

//

أنَا واللهِ لا أسْلوكَ يوما

                                  وهلْ للـعاشقينَ مِـنَ اختيارِ؟

//

وأزْعُمُ أنَّنِي في الـحُبَّ قــيسٌ

                                  وليسَ الــحبُّ ياليلايَ عَارِي

//

وحَسْبي أنَّنِي في الــعِشْقِ صَبُّ

                                وَعَينيكِ الشفيعُ لَدَى احتِضَارِي

//

ومَنْ عـاشَ الحَيَاةَ بغيرِ حُــبٍّ

                                  فقدْ سَكنَ المــقَابرَ في انْكِسِارِ

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