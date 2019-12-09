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مفتي لبنان يدعم تشكيل الحريري للحكومة من جديد

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

مفتي لبنان يدعم تشكيل الحريري للحكومة من جديد

بيروت – رويترز

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب أمس إن هناك توافقا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.

وأدلى الخطيب بهذا التصريح بعد اجتماع مع مفتي لبنان. وأضاف الخطيب أن "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة".

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

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