شكوك حول "انتماءات متطرفة" للطيار السعودي في هجوم فلوريدا

واشنطن - رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه وجه القوات المسلحة لمراجعة الإجراءات المتعلقة بأمن القواعد العسكرية وبفحص الجنود الأجانب الذين يأتون للولايات المتحدة من أجل التدريب بعد واقعة إطلاق الرصاص في فلوريدا.

وكان ضابط بالقوات الجوية السعودية قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في هجوم بالرصاص داخل قاعدة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا.

وقال إسبر لقناة فوكس نيوز أمس إنه طلب من كبار القادة العسكريين ”التأكد من أننا نتخذ كل الاحتياطات اللازمة“ لضمان أن المنشآت العسكرية آمنة. وأضاف إسبر أنه طلب من البنتاجون مراجعة إجراءاتنا المتعلقة بالفحص قبل مجيء الجنود من بلدان أخرى بغرض التدريب، واصفا البرامج التدريبية بأنها مهمة جدا لأمننا القومي.

وقال إسبر أيضا إن السبيل الوحيد لإحراز تقدم في الحرب الدائرة في أفغانستان منذ وقت طويل سيكون من خلال تسوية سياسية مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية. وأضاف أن الولايات المتحدة حققت هدفا في الشرق الأوسط هو ردع سلوك إيران السيء.

وعلى جانب آخر، قالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

ولم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم الذي وقع فجر الجمعة عندما قيل أن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه غير مستعد لاعتبار الهجوم عملا إرهابيا.

واحتشد نحو مئة شخص للمشاركة في وقفة بالشموع لتكريم المصابين والقتلى الذين كان من بينهم خريج حديث من الأكاديمية البحرية.

وقالت السلطات إن ضابطا بالشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد. وبعدها بساعات اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وأكدت السلطات أن المشتبه به من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء. وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، قال مكتب التحقيقات الاتحادي ”إف.بي.آي“ إن المشتبه به هو الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني (21 عاما).

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحققين لم يجدوا أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية دولية وانهم يعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه. وقالت نيويورك تايمز أنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مجددا في فبراير شباط وانضم لتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم.

وقال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من المصابين، وعددهم ثمانية، من رجال إنفاذ القانون الذين كانوا أول من وصل لموقع الحادث للسيطرة على الموقف. وأضافوا أن أحدهم ضابط بشرطة البحرية والاثنين من نواب قائد الشرطة. وقالت عائلة أحد القتلى إن اسمه جوشوا كاليب واتسون (23 عاما) وهو خريج حديث من الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند. وكشفت البحرية في بيان بالبريد الالكتروني عن هوية القتيلين الآخرين وهما محمد سامح هيثم (19 عاما) وكاميرون سكوت ولترز (21 عاما)، وكلاهما من سلاح البحرية يدرسان بالقاعدة.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، قال ترامب إن العاهل السعودي وولي العهد يشعران بحزن شديد إزاء ما حدث مضيفا أن العاهل السعودي سيشارك في رعاية عائلات الضحايا. وأوضح الرئيس الأمريكي اعتقد أنهما سيساعدان العائلات بدرجة كبيرة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث.