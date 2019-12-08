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"العمانية السنغافورية" تبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:47 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة العمانية السنغافورية دورتها الخامسة عشرة في الجمهورية السنغافورية، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة أنجي تاتش هين الوكيل المساعد لشؤون آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية. وتطرق الاجتماع لمجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بالأمن الغذائي والتقنية والسياحة واللوجستيات، والاستثمار والفرص السياحية في السلطنة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ حيث وقع الصندوق العماني للتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع مؤسسة ترايب السنغافورية لتمكين الشركات العمانية التكنولوجية الناشئة من التوسع للأسواق الآسيوية وتسهيل انطلاق الشركات الناشئة التكنولوجية السنغافورية للمنطقة عن طريق السلطنة.

وعلى هامش الاجتماع، عقد سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة لقاءات مع نظرائه في الجانب السنغافوري في مكتب الملكية الفكرية، واتحاد الأعمال السنغافوري، ومجلس التنمية الاقتصادية.

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