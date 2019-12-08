اتفاقية بين بنك مسقط و"يوني موني" لتطوير الحلول المصرفية الرقمية للشركات

مسقط - الرؤية

وقَّع بنك مسقط اتفاقية مع شركة "يوني موني" للاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية؛ من خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات التابعة لبنك مسقط، وربط شركة يوني موني بنظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط.

واحتفلتْ المؤسستان بتوقيع الاتفاقية التي وقعها طارق عتيق نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، وبوبان إم.بي الرئيس التنفيذي لشركة يوني موني، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين؛ وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وتعدُّ منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت التابعة لبنك مسقط حلا لدفع فواتير الزبائن بطريقة آمنة ومضمونة، حيث يمكن للمخول لهم استخدام النظام استعراض وتنزيل تفاصيل الحسابات. وتدعم المنصة أنواعا مختلفة من المعاملات بما في ذلك المعاملات المحلية والمعاملات الدولية والمدفوعات الفردية، ويمكن رفع الملفات ذات الصلة بالموردين وملف الرواتب والمدفوعات الخاصة مثل بطاقات الائتمان والفواتير.

ويتمتع نظام إيداع الشيك الرقمي -الذي يقدمه بنك مسقط- بالعديد من المميزات بما في ذلك تسوية الشيكات بشكل أسرع، والتقليل من الخسائر المالية المتعلقة بفقدان أو تأخير الشيكات، إضافة إلى أن تسوية الشيكات يجري إنجازها بشكل أسرع باستخدام التقارير المتاحة للمؤسسة من خلال النظام كما يسمح بإدارة أفضل للشيكات المؤجلة. ويمكن تصوير الشيكات الصادرة من أي بنك ومن مكان العمل دون الحاجة إلى فرز الشيكات يدويًّا أو زيارة فرع بنك مسقط يوميًّا؛ حيث يعمل نظام إيداع الشيك الرقمي على تسهيل المصادقة الإلكترونية على عمليات الشيكات التي تم مسحها ضوئيًّا مما يلغي الحاجة للختم اليدوي.

وأعرب طارق عتيق بن عبدالمعيد نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع شركة يوني موني من خلال توقيع الاتفاقية التي تسهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونيًّا، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون في المستقبل؛ مشيرا إلى أن بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

من جانبه، أعرب بوبان إم.بي الرئيس التنفيذي لشركة يوني موني، عن سعادته بالتعاون مع بنك مسقط في توفير الحلول التكنولوجية التي تُسهم في زيادة كفاءة العمل مشيرا إلى أن الشركة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في عدة مجالات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، وتأمل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات للاستفادة من التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالشركة.