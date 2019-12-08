عرض خاص لـ"فروزن 2" في سينما لونار بـ"المزن مول"

مسقط - الرؤية

استضاف "المزن مول" -وبالشراكة مع لونار سينما- عرضا افتتاحيا خاصًّا لفيلم فروزن 2؛ في إطار سعيه الدائم لتقديم أفضل وأحدث التجارب الترفيهية لرواده. وقد استمتع أكثر من 70 ضيفا بالعرض الافتتاحي للفيلم في صالة لونار السينمائية الكلاسيكية التي توفر مقاعد مريحة لعشاق السينما.

واستكمالًا لهذه التجربة المميزة، رافق العرض العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي أمتعت الصغار والكبار على حدٍّ سواء. والتقط الضيوف صورا تذكارية مع خلفية مستوحاة من الفيلم، وتفاعل الأطفال مع شخصية الفيلم الرئيسية "إلسا"، إضافة لمشاركتهم في نشاط الرسم على الوجوه. وحصل الضيوف من الصغار والكبار على وجبات خفيفة خلال مشاهدتهم للفيلم.

ويواصل المزن مول تقديم أفضل تجربة تسوّق تفاعلية للزبائن والضيوف على حدٍّ سواء وضمان تجربة تسوق قيّمة لهم. ويتوافد على المزن المول أعداد كبيرة من الزوار أسبوعيا من أجل التسوق من أفضل العلامات العالمية أو الاستمتاع بتشكيلة المطاعم والمقاهي المتنوعة وخيارات الترفيه المميزة الأخرى.