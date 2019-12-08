اللهم احفظ جلالة السلطان

أفلح بن عبدالله الصقري

اللهم إن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ذهب إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، فاللهم أشفه الشفاء العاجل فإن شفاءك هو الشفاء ودواءك دون الخلق هو الدواء، اللهم يا مُخرج الميت من الحي ومُخرج الحي من الميت أخرجه مما هو فيه وقر عين شعبهوطمن عليه مُحبيه أنت القادر بيدك مفاتيح الفرج وأنت الشافي المعافي وأنت اللطيف فالطف به وبحالته، اللهم هيئ لمعالجه الدواء فأنت وحدك مُسبب الأسباب ورب الألباب وحبيب الأحباب، وطبيب الأطباء، اللهم مُغير الأحوال من حالإلى أفضل حال، اللهم أمنن عليه بالصحة والعافية فهو مُبتلي وأنت أعلم بحاله من خلقك، اللهم يا مُنزل الغيث من السماء، ومُخرج من الأرض الماء، أرفع عنه البلاء، يا سامع الدعاء يا الله يا كريم يا حنّان يامنّان ، بيدك الأمان وإليك الرُجعى والمُنتهى.

اللهم قوَّيِه على طاعتك وعبادتك، فهو تحت إمرتِك، بحولك وقوتكِ.

اللهم إن جلالة السلطان قابوس قد غادر البلاد، وقلوب العباد من شعبه يرفعون أكُف الضراعة إليك أن يصل إلى مكان إقامته بخير وأن تخرج نتائج الفحوصات الطبية بالعافية وأن يعود إلينا سالماً غانماً.

اللهمّ أشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلئه في الّليل والنّهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته ورجاءه، يا كاشف الهمّ، يا مُفرّج الكرب، يامُجيب دعوة المُضطرّين، اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجلاً غير آجلٍ، يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه،اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهبالبأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وستركالجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير البرية وسيد البشرية وقائد السرية، نور الهدى، ومصباح الدجى، وقطر الندى، وليل السجى، وبدر السما، صاحب الحوض المورود، واليوم المعهود، والمقام المحمود، وشاهداً ومشهود، سيدنا، ونبينا،وحبيبنا، وشفيعنا، وقائدنا، وقدوتنا، ومُعلمنا، ومُربينا، صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر محمد بن عبدالله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيرا وأنزله المُنزل المُقرب عندك يوم القيامة.