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فلبيني يقتل امرأة ويأكل جزءاً من دماغها مع العيوش

الأحد 08 ديسمبر 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

فلبيني يقتل امرأة ويأكل جزءاً من دماغها مع العيوش

 

في جريمة مروعة قتل فلبيني سيدة وقطع رأسها ثم أكل جزءاً من دماغها مع الأرز.

وأفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، فقد تم القبض على لويد باغتونغ (21 عاما) في جزيرة مينداناو، بعيد العثور على جثة امرأة لا تبعد كثيرا عن منزله.

وقال المتهم للشرطة الفلبينية إنه كان في حالة من الثمالة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في صباح باكر باللغة الإنجليزية، التي لا يفهمها.

وبحسب ما قال ضابط في الشرطة، فإن الأمر على ما يبدو أغضب الشاب.

وقال شهود عيان إن الشاب العاطل عن العمل كان يسير مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثر فيه لاحقا على جثتها، وأضافوا أنهم يعتقدون أنه قطع رأسها باستخدام أداة حادة وجدت في حوزته بعد الحادث.

وطبقا لتقارير محلية، اعترف الشاب بالجريمة، لكن الأدهى أنه أقر بأنه "طهى بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقى جمجمة المرأة في حفرة قرب منزله".

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة المرأة،  ويداها مقيدتان، وفقا لسكاي نيوز.

وبات باغتونغ قيد الاحتجاز لدى الشرطة التي أخضعته لفحوص نفسية، إلى جانب التحقيق الجاري في الجريمة البشعة.

 

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