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بالفيديو.. حفل مطرب لبناني في أستراليا يتحول إلى ساحة قتال

الأحد 08 ديسمبر 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. حفل مطرب لبناني في أستراليا يتحول إلى ساحة قتال

 

تحول حفل المطرب اللبناني فارس كرم، في مدينة ملبورن الأسترالية إلى ساحة قتال بعد أن اقتحم عدد من الرجال المكان وبدأوا بطعن أشخاص كانوا متواجدين، مستخدمين في ذلك السكاكين وأدوات حادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من الحفل خلال الشجار، حيث يظهر قاعة وقد احتشد فيها الكثير من محبي النجم، لتدخل مجموعة من الرجال ويبدأون بشجار كبير مع آخرين، ويظهر أحد المهاجمين وهو يحمل سكيناً ضخماً، فيما انتشرت الدماء على أرضية المكان.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع يوم الاحد 8 ديسمبر/كانون الاول، وتم نقل 6 أشخاص الى المشفى بعد إصابتهم بجروح جراء طعنات سكين.

وأفادت الصحيفة بأن رجلا بعمر الـ29 تم نقله الى المستشفى بحالة صحية حرجة.

من جانبها، أعلنت الشرطة الأسترالية فتحها تحقيق في الحادثة.

 

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