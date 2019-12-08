فيديو مروع.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار خزان داخل إحدى محطات التزويد بالوقود في المملكة العربية السعودية.
وقالت حسابات سعودية على موقع تويتر، إن الفيديو المتداول يظهر انفجار خزان في إحدى محطات الوقود في المدينة المنورة.
الأحد 08 ديسمبر 2019 04:55 م بتوقيت مسقط
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار خزان داخل إحدى محطات التزويد بالوقود في المملكة العربية السعودية.
وقالت حسابات سعودية على موقع تويتر، إن الفيديو المتداول يظهر انفجار خزان في إحدى محطات الوقود في المدينة المنورة.
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