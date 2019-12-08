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شجون وأفراح

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

شجون وأفراح

 

د. يحيى عبد الله | أكاديمي موريتاني

دعيتُ إلى المشاركة بـ"مؤتمر التاريخ والصناعات البصرية الحديثة" المنعقد في مسقط بتاريخ: ٢٢/٢٣/أكتوبر/٢٠١٩م. وكانت الجهة المنظمة للمؤتمر ممثلة في النادي الثقافي بسلطنة عُمان ذات كفاءة عالية وتنظيم محكم يعكس روح العطاء والتميز ودقة التخطيط.

وهذه شهادة مني أدلي بها كمشارك بورقة بحثية علمية في المؤتمر لما سجلت من إعجاب بالمنظمين والمشرفين من نخب واختيار للمواضيع والأطروحات المقدمة.

أما عن المادة العلمية  فقد كانت مادة دسمة بدررها وتعليقاتها تشمل الفن والخيال وتصور الفكر والقيم الإنسانية المشتركة في أريحية تجمع روح الأصل والثقافة.

أما النخب المشاركة بورقاتها العلمية فقد زودت اللحظة بمعرفتها وثقافتها المتناغمة مع روح الواقع ومتطلبات العصر الحديث فكانت نخبا علمية بامتياز يعكس نوعية الانتقاء ورسالة النادي الثقافي السامية في رحاب الثقافة الواسعة والمتشعبة بين ميدان الثقافة والعطاء. وختمت تلك اللحظة بشهادات تكرم صاحبها ترقية ومكانة في مجال البحث العلمي والأكاديمي.

فشكرا بعدد الكلام والحروف لمؤسسة النادي الثقافي على ما تقوم به من إسهامات وتنوير في المجالات الثقافية والفكرية.

العطاء طريق والثقافة بناء والمعرفة قيمة. وكل هذه اجتمعت في مؤتمر  التاريخ والصناعات البصرية الحديثة. فكان العطاء شعاره وثقافة عنوانه  والمعرفة قيمته.

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