تراجع أسعار الأسهم يضغط على مؤشرات سوق مسقط

مسقط - العمانية

ضغطت التراجعات التي سجلتها الأسهم القيادية على المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية والمؤشرات القطاعية لتسجل تراجعا باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي ارتفع 3 نقاط. وسجل المؤشر الرئيسي للسوق تراجعا بـ 35 نقطة وأغلق على 4028 نقطة، فيما خسر مؤشر القطاع المالي 36 نقطة وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط ومؤشر قطاع الصناعة نقطة واحدة.

وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تراجع أسعار 23 شركة مقابل 19 شركة ارتفعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وجاء سهم صناعة الكابلات العمانية في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 3ر19 بالمائة وأغلق على 628 بيسة وارتفع السهم الأسبوع الماضي 102 بيسة معوضا بذلك جزءًا من الخسائر التي مُني بها الشهر الماضي عندما فقد 286 بيسة.

وأدرجت سوق مسقط للأوراق المالية الخميس الماضي مسندم للطاقة بعد أن أنهت في الأيام الماضية إجراءات الاكتتاب العام وتحولت إلى شركة مساهمة عامة، وشهد السهم تنفيذ 422 صفقة بلغ حجم تداولاتها 5ر4 مليون سهم بقيمة 5ر1 مليون ريال عماني تمثل 9ر6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي والبالغة 9ر21 مليون ريال عماني.

ورغم اهتمام المستثمرين بالاكتتابات الجديدة إلا أنّ سهم مسندم للطاقة الذي تمّ طرحه للاكتتاب بسعر 316 بيسة لم يحظ باهتمام كبير وصعد أثناء جلسة التداول إلى 342 بيسة لكنّه سرعان ما تخلى عن هذا المستوى وهبط خلال الجلسة إلى 324 بيسة بزيادة 8 بيسات فقط عن سعر الاكتتاب وتم تنفيذ آخر صفقة بسعر 328 بيسة وكان آخر سعر طلب له على 324 بيسة.

وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي 9ر21 مليون ريال عماني، وشهدت السوق تنفيذ 2781 صفقة، واستحوذت ريسوت للأسمنت على 4ر38 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وشهد الأسبوع الماضي تفوقا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 23 شركة مقابل 19 شركة ارتفعت أسعارها، وسجل سهم فولتامب للطاقة أعلى الخسائر من حيث نسبة الهبوط متراجعا بنسبة 10 بالمائة ليغلق على 162 بيسة.