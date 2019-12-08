إيطاليا تتخلص من المهاجرين بإرسالهم إلى دول أوروبية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت إحصاءات رسمية أن إيطاليا نقلت عددا كبيرا من المهاجرين إلى جميع أنحاء أوروبا مما قلل من المناوشات القائمة حول تلك القضية داخليا، وتمكن ماتيو سالفيني الزعيم اليميني المتطرف من توجيه تركيزه بشكل أكبر على الاقتصاد، على ذكرت صحيفة اليابان تايمز.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أنه تم إرسال 172 مهاجرًا جاءوا عبر البحر المتوسط إلى أماكن أخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة مع 90 شخصًا فقط في الفترة من يناير إلى أغسطس.

وكانت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إيطاليا وأدت إلى ظهور حزب سالفيني، الذي حكم في تحالف مع حركة 5 نجوم من منتصف عام 2018 حتى أغسطس.

ووقعت الإدارة الجديدة اتفاقية لتوزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر المتوسط حول الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على الولايات الجنوبية.

وخلال فترة وجوده في منصبه، سعى سالفيني إلى إغلاق موانئ إيطاليا لإحالة سفن الإنقاذ المهاجرة الخيرية إلى التقاعد. وانتهت هذه المواجهات السياسية الصاخبة، على الرغم من أن الحكومة الجديدة لحزب 5 نجوم والحزب الديمقراطي يسار الوسط لم تلغي قوانينه.

مع عرض بلدان الاتحاد الأوروبي قبول 82% من المهاجرين المؤهلين لإعادة التوطين، تراجعت الضغوط على إيطاليا وغير سالفيني تركيزه. فهو الآن يقود المعارضة لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) التي يقول إنها قد تعرض مدخرات المواطنين للخطر من خلال إعادة هيكلة ديون إيطاليا.

ومع ذلك، فإن مشاكل الهجرة الإيطالية لم تنته بعد.

ووفقا للبيانات الحكومية، وصل عدد الوافدين إلى نصف عدد العام الماضي وبلغ 10960 شخصا حتى الآن في عام 2019. لكن لا يزال هناك 95000 مهاجر في المراكز الإيطالية، فيما لقى أكثر من 1000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام، حسب المنظمة الدولية للهجرة.