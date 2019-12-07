رينار: الأخضر السعودي عازم على اللقب

عبر الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي عن سعادته ببلوغ المباراة النهائية مشيدا بجهود رجاله مؤكدا أنه جاء إلى الدوحة من أجل تحقيق اللقب.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي خليجي 24: «نحن بلغنا النهائي عن جدارة واستحقاق، لقد أوضحت لرجالي أن الكأس مقصدنا من اليوم الأول، وعلينا أن نتمسك بالفرصة بعدما أضحينا على أعتاب منصات التتويج».

وحول تغيير أسلوب لعب المنتخب السعودي من مباراة لأخرى قال: «اعتمدنا على الهجوم أمام عمان والبحرين، وغيرنا التكتيك أمام قطر، ونتعامل مع كل مباراة على حدة بحسب المعطيات، وربما كانت الغيابات أحد الأسباب في تغيير التكتيك وأسلوب اللعب».

وأضاف رينار :«امتلك فريقا مميزا، فمنهم 8 لاعبين حققوا لقب دوري أبطال آسيا بكل استحقاق قبل أيام، والمنتخب السعودي فريق قوي ورقم صعب في أي استحقاق يخوضه، ووجوده في النهائي ليس بغريب عليه».

وبسؤاله عن فوز المنتخب السعودي في دور المجموعات على البحرين بهدفين دون رد قال رينار: «نحن هنا للفوز في كل المباريات ولم نأت بغرض المشاركة، ومنتخب بحجم السعودية يبحث عن اللقب في كل استحقاق يخوضه، والبحرين فريق قوي، لقد بلغ النهائي بعد مباراة كبيرة أمام العراق، والفوز في دور المجموعات بات من الماضي وعلينا أن نركز على النهائي».