40 صورة تكشف جماليات دونهوانج الصينية بـ"جمعية التصوير الضوئي"

مسقط - العمانية

يُفتتح، مساء اليوم، بمقر الجمعية العمانية للتصوير الضوئي -التابعة لوزارة شؤون الفنون- معرض التصوير الضوئي للتراث الثقافي لمدينة دونهوانج الصينية، والذي ينظمه الاتحاد الصيني للتصوير الضوئي "CPA" ومعهد رقمنة التراث بأكاديمية دونهوانج، تحت رعاية الاتحاد الصيني للأوساط الأدبية والفنية والاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في السلطنة، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي.

وسيفتتح المعرض تحت رعاية سعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة، في تمام الساعة 4 الرابعة عصرا. وتعدُّ دونهوانج مدينة مهمة على طريق الحرير، ويسلط المعرض الضوء من خلال الصور الفوتوغرافية على التراث الثقافي في دونهوانج في الصين.

ويحتوي المعرض على 40 صورة ضوئية لمجموعة من المصورين الصينيين تمثل لوحات ضوئية فنية لمناظر تمثل الكهوف والمعمار الممتزج مع جمال الطبيعة لمدينة دونهوانج، إضافة لصور تاريخية لبعض المباني والمعابد.