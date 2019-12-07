"التجارة والصناعة": رمز التتبع الخليجي يضمن مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات

مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن سلامة وأمان المنتج واستيفاءه لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية ضمن أوليات الوزارة حرصًا منها على سلامة المستهلك من أخطار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية. ويمكن للمستهلك معرفة المنتجات المطابقة للمواصفات والمقاييس من خلال التأكد من وجود الرمز الخليجي لتتبع المطابقة (شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة) على هذه المنتجات والتي تدل على مطابقة المنتج للمواصفات المعمول بها في السلطنة، كما يمكن للمستهلك الحصول على معلومات حول المنتج عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code.

ويعد الرمز الخليجي لتتبع المطابقة جواز عبور للمنتجات إلى الأسواق الخليجية ويسهل الحركة الحرة للمنتجات بين الدول الأعضاء ويسهل للتاجر إجراءات الفسح الجمركي وتساعد الجهات الرقابية في التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية الخليجية ومساهمتها في الحفاظ على الصحة والبيئة.

وحددت اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد (13) فئة من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي يجب أن تظهر الرمز الخليجي لتتبع المطابقة والمتمثلة في مراوح الهواء الكهربائية المنزلية، والثلاجات والمجمدات وغيرها من معدات التبريد أو التجميد تصل إلى 30 قدما مكعبا (850 لترا) والغسالات ومجففات الملابس، وكذلك المطاحن وخلاطات المأكولات، وعصارات الفواكه والخضار، وأجهزة تحميص الخبز المنزلية، وأجهزة حرارية كهربائية منزلية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيادي، وأجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية وأفران المايكرويف أفران كهربائية أخرى، أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات منزلية وسخانات المياه الكهربائية المنزلية الفورية والمجمعة (التخزينية) والحرارية الغاطسة بسعة 200 لتر أو أقل والكوايات الكهربائية المنزلية، والمقابس، ومنافذ المقابس، والوصلات الكهربائية والشواحن المنزلية ومكيفات الهواء.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضع تلك الأجهزة في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضع إجراءات موحدة للتحقق من المُطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية، وتسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، وبيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية للمستهلك.

كما حددت اللائحة مسؤوليات وهوية الفاعلين الاقتصاديين، وهم الصانع والمُمثل الرسمي والمستورد والموزع، وإجراءات تقويم المطابقة، وألزمت الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يُمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واحتمال التعرض لها.

وتدعو الوزارة الصناع والمستوردين قبل وضع أو عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق القيام بعمل ما يثبت أن هذه المنتجات قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة وينطبق ذلك حتى عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بالطريقة الصحيحة ووفقاً للأغراض التي صنعت من أجلها، كما يجب أن تكون مستوفية لمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي.