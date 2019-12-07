السبت, 07 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"تجربتي" تستعرض الفرص اللوجستية لرواد الأعمال.. غدا

السبت 07 ديسمبر 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

"تجربتي" تستعرض الفرص اللوجستية لرواد الأعمال.. غدا

مسقط - الرؤية

تناقشُ جلسة "تجربتي"، غدا، الفرص المتاحة لرواد الأعمال في القطاع اللوجيستي. وتستضيف الجلسة الشهرية أمينة السيابي إستراتيجية رأس المال البشري، وغدير العلوي محللة رأس المال البشري في مركز عمان للوجيستيات، وخلفان الخصيبي رئيس فريق القيمة المحلية المضافه في مجموعة "أسياد".

وتشملُ محاور نقاش الجلسة التي ينظمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات ومجموعة "أسياد"، في متحف بيت الزبير، الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات والخدمات التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقدمها.

وتتناول الجلسة ملخَّصا حول تجربة مجموعة "أسياد"، ومركز عُمان للوجيستيات والخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال، ويستعرض المتحدثون نبذة عن الحاضنة اللوجستية إبحار، وخطط التعمين في القطاع والقيمة المحلية المضافة وآلية التنافس على فرص المشاريع المتاحة في القطاع اللوجستي وأفضل المعايير التنافسية لرواد الأعمال.

وتعدُّ جلسة "تجربتي" الشهرية إحدى مبادرات مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وهي منصة حوارية شهرية يستضيفها المركز لمناقشة المواضيع ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويجري اختيار هذه المواضيع من قبل المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بحكم علاقتهم مع رواد الأعمال وتواصلهم مع شركاء المركز، أو من خلال الاستماع لآراء ومقترحات المشاركين من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أغسطس 2019

"تجربتي" تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في "اقتصادية الدقم"

المزيد

02 سبتمبر 2019

"تجربتي" تستعرض الفرص المتاحة لرواد الأعمال في "اقتصادية الدقم"

المزيد

30 أغسطس 2016

"موريا" تبرز الفرص المتاحة لرواد الأعمال في مشروع "شاطئ صلالة"

المزيد

24 نوفمبر 2019

جلسات "نجاحي" تستعرض التجارب الملهمة لرواد الأعمال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

المحليات - أخبار

توضيح حول أعداد المصابين بـ الإيدز في السلطنة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليوم وغدا.. ذروة هطول الأمطار على معظم محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 حول العاصفة "بافان"

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة