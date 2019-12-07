"تجربتي" تستعرض الفرص اللوجستية لرواد الأعمال.. غدا

مسقط - الرؤية

تناقشُ جلسة "تجربتي"، غدا، الفرص المتاحة لرواد الأعمال في القطاع اللوجيستي. وتستضيف الجلسة الشهرية أمينة السيابي إستراتيجية رأس المال البشري، وغدير العلوي محللة رأس المال البشري في مركز عمان للوجيستيات، وخلفان الخصيبي رئيس فريق القيمة المحلية المضافه في مجموعة "أسياد".

وتشملُ محاور نقاش الجلسة التي ينظمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات ومجموعة "أسياد"، في متحف بيت الزبير، الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات والخدمات التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقدمها.

وتتناول الجلسة ملخَّصا حول تجربة مجموعة "أسياد"، ومركز عُمان للوجيستيات والخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال، ويستعرض المتحدثون نبذة عن الحاضنة اللوجستية إبحار، وخطط التعمين في القطاع والقيمة المحلية المضافة وآلية التنافس على فرص المشاريع المتاحة في القطاع اللوجستي وأفضل المعايير التنافسية لرواد الأعمال.

وتعدُّ جلسة "تجربتي" الشهرية إحدى مبادرات مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وهي منصة حوارية شهرية يستضيفها المركز لمناقشة المواضيع ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويجري اختيار هذه المواضيع من قبل المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بحكم علاقتهم مع رواد الأعمال وتواصلهم مع شركاء المركز، أو من خلال الاستماع لآراء ومقترحات المشاركين من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.