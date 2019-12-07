"هواوي" تطعن على قرار أمريكي يضر بمنتجاتها

مسقط - الرؤية

قدمت "هواوي" طعنا قانونيًّا ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مطالبة المحكمة بإلغاء الأمر غير القانوني الذي صادقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية في 22 نوفمبر، والذي يقضي بمنع شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية من طلب التمويل من صندوق الخدمة الشاملة (USF) لشراء أجهزة ومعدات من شركة هواوي.

وطالبتْ هواوي -من خلال الالتماس الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة- باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي. وترى هواوي أن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.

وقال الدكتور سونج ليوبنج رئيس الشؤون القانونية في شركة هواوي -في مؤتمر صحفي: إن حظر شركة مثل هواوي لمجرد أنها بدأت أعمالها من الصين، لا يحل مشكلات الأمن السيبراني. كما أن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي، وغيره من مفوضي اللجنة، فشلوا في تقديم أي دليل لإثبات ادعائهم بأن هواوي تشكل تهديداً أمنيًّا، وتجاهلوا الحقائق والاعتراضات التي قدمتها هواوي وشركات الاتصالات في المناطق الريفية بعد أن قدمت اللجنة مقترح أمر الحظر في مارس 2018.