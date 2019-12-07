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أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر على حادث فلوريدا

السبت 07 ديسمبر 2019 02:18 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر على حادث فلوريدا

واشنطن – الوكالات

نشرت سفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، تغريدتين على "تويتر" وجهت فيهما تعازيها لأقرباء ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى في القاعدة الجوية بفلوريدا.

وكتبت الأميرة "بصفتي ابنة طيار تدرب لدى الجيش الأمريكي سابقا، فإن هذه المأساة تحمل ألما خاصا بالنسبة لي"، مضيفة أن "الشعب السعودي موحد في إدانته لهذه الجريمة. نحن نقف متضامنين إلى جانب أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة".

وقالت السفيرة في تغريدة أخرى "تعازي الخالصة للشعب الأمريكي بعد المأساة التي حلت بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.

 

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