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تفاصيل فتح باب التجنيس في السعودية

الجمعة 06 ديسمبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

تفاصيل فتح باب التجنيس في السعودية

 

الرياض – الوكالات

أشارت صحيفة "سبق" السعودية، إلى صدور أمر ملكي من العاهل السعودي يقضي "بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية".

وقالت الصحيفة، إن الخطوة تهدف إلى "استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية".

وأضافت بأن كل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها".

ورأت الصحيفة السعودية، أن هذه الخطوة تأتي "وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة".

اللافت كذلك أن الأمر الملكي السعودي حدد الفئات المعنية بهذا القرار وهم "العلماء الشرعيون، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران".

ويستهدف هذا الإجراء أيضا "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة".

ومن التخصصات المعنية الأخرى تلك "التي تحتاج إليها السعودية نظرا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه".

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