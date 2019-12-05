اعتقال أربعة متطرفين خططوا لأعمال إرهابية بالمغرب



الرباط -رويترز

قالت السلطات المغربية إنها فككت خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 29 عاما يقطنون بضواحي مدينة الناظور على بعد 520 كيلومترا شمال شرق الرباط.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتقال الأشخاص الأربعة تزامن مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي مدينة مدريد“. وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الأمني بين المغرب وأسبانيا.

وأضاف البيان التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية متشبعون بالفكر المتطرف لداعش وانخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضة انتقاما لمصرع الخليفة المزعو.

وتابع البيان أن من بين المعتقلين ”شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية، والعملية أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة، وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف“.

ويقول المغرب إنه ينتهج سياسة استبقاية في محاربة الإرهاب عن طريق تفكيك الخلايا الإرهابية ومراقبتها قبل تنفيذ عملياتها.

وحسب إحصائيات السلطات، فكك المغرب منذ عام 2002 أكثر من 185 خلية إرهابية وحال دون وقوع أكثر من 361 عملا تخريبيا.