تعازي جلالة السلطان في وفاة الأمير متعب ينقلها شهاب بن طارق

مسقط - العمانية

غادرَ البلاد، مساء أمس، صاحبُ السُّمو السيِّد شهاب بن طارق آل سعيد، مُتوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لنقل تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

ويرافق سموه في نقل التعازي معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان والوزير المفوض سيف بن ناصر البداعي القائم بأعمال سفارة السلطنة بالمملكة العربية السعودية. وكان في وداع سموه والوفد المرافق له لدى مغادرتهم سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.