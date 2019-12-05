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تعازي جلالة السلطان في وفاة الأمير متعب ينقلها شهاب بن طارق

الخميس 05 ديسمبر 2019 12:15 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

نقل صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد تعازي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- أبقاه الله- إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وأسرة آل سعود المالكة وذوي الفقيد في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السُّمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز آل سعود بالرياض مساء اليوم صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد. وأعرب أصحاب السُّمو الأمراء عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة السلطان المعظم على مبادرته الطيبة وتعازيه الخالصة ومشاعره النبيلة في وفاة الفقيد، داعين الله عزّ وجلَّ أن يُجنّب جلالته والشعب العماني كل سوء ومكروه.

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