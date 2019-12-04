الأربعاء, 04 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الاحتفاء بمنتخبنا الجامعي لكرة القدم بعد "وصافة العرب"

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

الاحتفاء بمنتخبنا الجامعي لكرة القدم بعد "وصافة العرب"

 

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية صباح الاربعاء بديوان عام الوزارة نجوم منتخبنا الوطني الجامعي لكرة القدم الحاصل على وصافة البطولة العربية الجامعية لكرة قدم الصالات والتي اقيمت بدولة الامارات العربية المتحدة.

واستمع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية خلال حفل الاستقبال الى الجهود التي تبذلها اللجنة العمانية للرياضة الجامعية المتمثلة في تسخير وتوجيه كافة إمكانياتها نحو إعداد نخبة من الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية ، كما استعرضت اللجنة العمانية للرياضة الجامعية اهم المشاركات والاستحقاقات القادمة خلال الفترة القادمة مقدمين شكرهم الكبير لمعالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية على الدعم السخي والمتواصل لابناءه الرياضيين الجامعيين

وحث معاليه أعضاء المنتخب على بذل المزيد من الجهد خاصة في البطولات الاقليمية القادمة وتمنى لهم التوفيق ، كما شكر القائمين على المنتخب والجهاز الفني والاداري  .

يشار إلى ان اللجنة العمانية الجامعية كانت قد تلقت مؤخرا ميدالية من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية نظير مساهتمها في تطوير الحركة الرياضية الجامعية الدولية حضر الاستقبال رئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أغسطس 2017

بطولة كأس الخريف لكرة القدم

المزيد

14 أغسطس 2017

اليوم.. افتتاح بطولة كأس العرب لكرة الطاولة

المزيد

14 فبراير 2016

اكتمال عقد المربع الذهبي في "نخل لكرة القدم"

المزيد

29 يناير 2018

افتتاح أكاديمية الفراعنة لكرة القدم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة في السلطنة.. العثور على آثار فرعونية مصرية

المحليات - أخبار

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الرمحي: 10 مليارات دولار حجم الاستثمار السنوي في القطاع النفطي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة