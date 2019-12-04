الاحتفاء بمنتخبنا الجامعي لكرة القدم بعد "وصافة العرب"

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية صباح الاربعاء بديوان عام الوزارة نجوم منتخبنا الوطني الجامعي لكرة القدم الحاصل على وصافة البطولة العربية الجامعية لكرة قدم الصالات والتي اقيمت بدولة الامارات العربية المتحدة.

واستمع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية خلال حفل الاستقبال الى الجهود التي تبذلها اللجنة العمانية للرياضة الجامعية المتمثلة في تسخير وتوجيه كافة إمكانياتها نحو إعداد نخبة من الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية ، كما استعرضت اللجنة العمانية للرياضة الجامعية اهم المشاركات والاستحقاقات القادمة خلال الفترة القادمة مقدمين شكرهم الكبير لمعالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية على الدعم السخي والمتواصل لابناءه الرياضيين الجامعيين

وحث معاليه أعضاء المنتخب على بذل المزيد من الجهد خاصة في البطولات الاقليمية القادمة وتمنى لهم التوفيق ، كما شكر القائمين على المنتخب والجهاز الفني والاداري .

يشار إلى ان اللجنة العمانية الجامعية كانت قد تلقت مؤخرا ميدالية من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية نظير مساهتمها في تطوير الحركة الرياضية الجامعية الدولية حضر الاستقبال رئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية وعدد من المسؤولين بالوزارة.