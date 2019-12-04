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"بلدي ظفار" يناقش مقترحات تطوير مهرجان صلالة السياحي

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

عَقَد المجلسُ البلديُّ لمحافظة ظفار جلستَه الدورية العاشرة لهذا العام، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس.

بَحَث الاجتماع جُملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير الجوانب الخدمية بالمحافظة، إلى جانب التصديق على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات.

وشمل الاجتماع استعراض تقرير الفريق المشكل من المجلس لزيارة المواقع المخصصة لإنشاء موقف للشاحنات بريسوت، والموقع المقترح من لجنة الشؤون البلدية بولاية صلالة لتخصيص موقع مقبرة غرب مدينة صلالة بحضور الجهات المختصة. وناقش المجلس عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء لتطوير الفعاليات والأنشطة بمهرجان صلالة السياحي.

واطَّلع المجلس على إفادات الجهات المختصة بشأن ما خرج به المجلس من توصيات في اجتماعه الدوري الثامن لهذا العام.

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