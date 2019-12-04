الحبسي يدشن الهوية التجارية لـ"ملاءة".. أول بنك وطني للمعلومات في السلطنة

مسقط - الرؤية

دشَّن معالي سلطان بن سالم الحبسي، نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، الهوية التجارية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، في حفل حضره سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في القطاع المصرفي بالسلطنة.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري إن تدشين مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) يأتي كنتاج لإحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ونتطلع لأن يُحدث علامة فارقة ومهمة لبلادنا، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل على مستوى تطور الأعمال المصرفية والمالية وخدمة القطاعات الاستثمارية والتمويلية الشاملة، مشيرًا إلى أنَّ ملاءة إنجاز جديد وإضافة مهمة لقطاعنا المصرفي والمالي.

وقال سعادته في كلمة ألقاها في حفل التدشين: يُحسب لهذا المشروع الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث تغطية القطاعات التي يشملها، الوقت القياسي الذي قام فريق العمل الوطني بإدارته وتنفيذه بأحدث التقنيات والمعايير الدولية، حيث يعد مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية أول بنك وطني للمعلومات على مستوى السلطنة مختص بهذا النوع من المعلومات، وهي نقلة نوعية للتحول التقني نحو اقتصاد قائم على المعرفة، يساعد في تسهيل الحصول على الائتمان ويعزز الشمول المالي في السلطنة، ونفخر بأن هناك استحسانا لاقاه المركز من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.

ومن جانبه قال عادل بن خليفة بن عبيد السعدي المدير العام لملاءة إنَّ المركز مشروع وطني مهم كونه أول بنك وطني للمعلومات في السلطنة، مما سيُساهم في تقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسب التعثر وتمكين التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنصات تقنية الجدارة الائتمانية وسيساهم في تحقيق الشمول المالي.

وأضاف السعدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور عدد من المسؤولين بالبنك المركزي العماني والمؤسسات الحكومية والمديرين التنفيذيين للبنوك وشركات التمويل والاتصالات والتأمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة: يخدم ملاءة الطلب المتزايد على المعلومات الائتمانية والمالية للوصول إليها في الوقت المناسب بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار وتحديد مخاطر الائتمان، وتم رفد المركز بأحدث التقنيات العالمية لنمذجة البيانات وتحليلها، وتوفير منصات القرارات الائتمانية الآنية لعرض القروض الصغيرة ومتناهية الصغر عبر المنصات التقنية وتطبيقات الهاتف الذكي.

وفيما يتعلق بهوية المركز، أوضح السعدي أن العلامة التجارية ملاءة تشير إلى معنى الجدارة الائتمانية في اللغة العربية، وتمثل رؤيتها الطموحة في تغيير النموذج الكلاسيكي لمكاتب الائتمان بنموذج أعمال مبتكر كليًا لتغطية قطاعات متعددة ودمج السجلات العامة والبيانات المالية، وتمت الإشادة بنموذج الأعمال المبتكر من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد العربي لنهجه الشامل والمستقبلي كبنك معلومات رائد في المنطقة، حيث يُمكّن المركز الشركات والأفراد من التحكم في بياناتهم من خلال عددٍ من قنوات الخدمة الذاتية مثل تطبيقات الجوال والمنصة عبر الإنترنت.