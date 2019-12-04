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"المها للسيراميك" تحصل على شهادة الجودة السعودية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

"المها للسيراميك" تحصل على شهادة الجودة السعودية

 

مسقط – الرؤية

حصلت شركة المها للسيراميك، الشركة الرائدة في مجال تصنيع البلاط في السلطنة، على علامة الجودة السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، لتضاف إلى قائمة شهادات الجودة الأخرى التي حصلت عليها الشركة. ويعد الحصول على علامة الجودة السعودية تأكيدا وتجسيدا لرؤية الشركة المتمثلة في توفير بلاط خزفي عالي الجودة.

وقال راجيف سينج – المدير العام الأول للشركة: من حق فريق العمل أن يفخر بهذا الإنجاز، باعتباره دليلا إضافيا على أننا نعمل بجد لإثبات أن الشركة العمانية تلتزم بكافة المعايير الدولية، وتأتي علامة الجودة بمثابة اعتراف قيم بجودة منتجاتنا وإشادة بإخلاصنا تجاه عملائنا، كما أنه ضمان لامتثال البضائع المصدرة إلى الأسواق السعودية للوائح والمعايير الفنية المرتبطة بحماية المستهلك، لأنه بدون علامة SASO للجودة، لا يمكن تصدير أي منتج إلى المملكة العربية السعودية.

 

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