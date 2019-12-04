"مازيراتي" تتصدر عالم اليخوت بشراكة تقنية مع "جيوفاني سولديني"

مسقط – االرؤية

تدخل "مازيراتي" حقبة جديدة من الابتكار تُسخر فيها خبرتها التكنولوجية في عالم السيارات لتصميم اليخوت عالية الأداء؛ حيث تتجه الأنظار اليوم نحو مهندسي "مختبر مازيراتي للابتكار" في مودينا، وجيوفاني سولديني قائد زورق "مازيراتي Multi70".

ويتشاطر جيوفاني سولديني و"مازيراتي" قيم الشغف والاندفاع والسعي الدائم للأداء الأفضل، والتي حثتهما على التعاون الذي بدأ بينهما عام 2012 ويتعدى كونه مجرد رعاية. وتم الكشف عن نتائج دراسة أُجريت بهدف تطبيق الخبرات الديناميكية الهوائية وأدوات التحليل الافتراضية المستخدمة عادةً في تطوير السيارات على زورق "مازيراتي Multi 70" من طراز "تريماران" لتعزيز أدائه وأنظمته الديناميكية الهوائية، وتحسين رحلاته عبر خصائصه الهيدروديناميكية المميزة.

وقام مهندسو "مازيراتي" بتحليل البيانات من آخر سباقات زورق "مازيراتي Multi70" لتحديد المقاييس الرئيسية لحركته، كما أجروا دراسة معمقة على تكوينات الزورق الحالية لتحديد مواضع التحسين المحتملة باستخدام محاكيات ديناميكا الموائع الحسابية المتقدمة، والتي تستطيع توقع سلوك التدفقات المعقدة التي تنشأ حول زورق "تريماران".

كما تم استخدام أدوات افتراضية لاختبار تصميمات مختلفة أكثر انسيابية للهيكل إلى جانب تعديلات حبل توجيه الأشرعة، وذلك لتقليل مقاومة الزورق للهواء من جهة، وتعزيز كفاءة الأشرعة من جهة أخرى عبر التحكم بظاهرة الجنوح.

وقد أثمرت هذه الدراسات عن تخفيض حوالي 5% من معامل السحب الديناميكي الهوائي الكلي للزورق، فضلاً عن تحسين تدفق الموائع حول المركبة ما يتيح للأشرعة العمل بكفاءة أكبر، وزيادة قوة الدفع بنسبة 4% وقوة التمايل بأقل من 1%. ومع هذه النتائج باتت سرعة طواف القارب تتجاوز 43 عقدة في الظروف المثلى.

وعبر تطبيق خبراتها التقنية حتى في مجال الإبحار، تثبت "مازيراتي" مرة أخرى مهاراتها الابتكارية؛ حيث اتخذت زورق "مازيراتي Multi70" ليكون "قارباً اختبارياً" دائم التطور.

وقد فتح المركز الهندسي مؤخراً أبوابه للمرة الأولى لتعريف العالم بدوره الرئيسي في تطوير طرازات "مازيراتي" الحديثة. ويعتبر "مختبر مازيراتي للابتكار" منشأة حديثة لتطوير سيارات الحاضر والمستقبل؛ وهنا تدعم العمليات الرقمية تطوير المنتجات، ويتم إضفاء بصمة مازيراتي الخاصة عبر منهجية متكاملة تركز قبل كل شيء على العامل البشري منذ مراحل التصميم الأولى. ويستخدم المختبر عمليات المحاكاة الافتراضية بواسطة مزيج فريد من الأجهزة والبرمجيات للخروج بتقنيات تواكب احتياجات العملاء إلى أقصى الحدود.