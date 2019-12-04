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10 ملايين دولار ثروة رئيس إفريقي.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

10 ملايين دولار ثروة رئيس إفريقي.. تعرف على التفاصيل

هاراري- رويترز

كشفت صحيفة هيرالد المملوكة للدولة في زيمبابوي أن رئيس البلاد الراحل روبرت موجابي ترك ثروة تقدر بعشرة ملايين دولار وبعض الأملاك في العاصمة لكنه لم يترك وصية للمستفيدين من الميراث.

وظلت ثروة موجابي لسنوات طويلة محل تكهنات مواطني زيمبابوي حيث يعتقد الكثيرون منهم أن الرئيس الراحل كدس ثروات طائلة خلال فترة بقائه في السلطة التي امتدت 37 عاما.

وذكرت الصحيفة التي نشرت قائمة التركة أن بونا تشيكوري ابنة موجابي كتبت إلى رئيس المحكمة العليا في أكتوبر تشرين الأول سعيا لتسجيل تركة والدها التي تشمل عشرة ملايين دولار في بنك محلي وأربعة منازل في هاراري وعشر سيارات ومزرعة ومنزله الريفي وحديقة.

ومن بين الأملاك المذكورة منزل فخم يعرف باسم (بلو روف) في ضاحية فاخرة بالعاصمة حيث كان يعيش موجابي. ولا تشمل القائمة عددا من المزارع التي أشارت تقارير إلى أن موجابي كان يملكها ولا شركة لمنتجات الألبان كان يديرها مع زوجته جريس ولا أي أملاك خارج زيمبابوي.

وقالت صحيفة هيرالد إن تيرانس حسين محامي موجابي طلب من المحكمة أيضا تسجيل التركة قائلا إنه والعائلة لم يتوصلا إلى أي ممتلكات أخرى للرئيس الراحل الذي فارق الحياة في سبتمبر أيلول.

وينص القانون في زيمبابوي على أن تذهب تركة أي متوفى لا يترك وصية إلى زوجته وأبنائه.

وكتب حسين في خطاب للمحكمة العليا نشرته صحيفة هيرالد ”حتى الآن لم نتمكن من التوصل إلى وصية لكننا أرسلنا طلبات لشركات محاماة أخرى رغم أن أفراد العائلة ليسوا على علم بوجود أي وصية“.

ولم يرد حسين على مكالمات وأسئلة من رويترز للتعقيب ولم ترد تشيكوري على اتصالات هاتفية.

وكانت برقية دبلوماسية للسفارة الأمريكية في هاراري عام 2001 نشرها موقع ويكيليكس أشارت إلى مزاعم بأن موجابي يملك أصولا بأكثر من مليار دولار في زيمبابوي وخارجها لكنها قالت إنه لا توجد معلومات يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد.

وأشار خلاف قانوني عام 2014 بخصوص منزل بقيمة خمسة ملايين دولار في هونج كونج إلى أن عائلة موجابي تشتري ممتلكات في الخارج. لكن الحكومة قالت إنها تملك المنزل.

وألمح إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي الأسبوع الماضي إلى أن عائلة موجابي تملك عددا من المزارع في البلاد مضيفا أن الحكومة ستترك لهم مزرعة واحدة فقط بموجب القوانين التي تحد الملكية الزراعية.

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