قوات يابانية في مياه الخليج .. وإيران تعلق

طهران- الوكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إن طهران تعارض حضور قوات عسكرية يابانية في مياه الخليج، ولا تزال بانتظار قرار طوكيو النهائي.

وأضاف عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "حضور القوات الأجنبية لن يجلب الأمن والاستقرار إلى مياه الخليج"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بموقف طهران من حضور القوات اليابانية إلى مياه الخليج.

من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية على أن: "خطوة إيران المقبلة في تقليص الالتزامات النووية ستشمل الحد من رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "في حال لم تنتفع إيران من الاتفاق النووي ستقدم على خطوة جديدة في تقليص التزاماتها النووية والتي تشمل الحد من رقابة مفتشي الوكالة الدولية".