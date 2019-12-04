الأربعاء, 04 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

هذيان

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

هذيان

 

سهام الدغاري| ليبيا

 

يروق لي المراقبة عن بُعد

كمراقبة تفريخ الكلمات وهي تتكاثر لتشكل قصائد مطاطة تلوك نفسها

تُقرأ من جهاتها الخمس

وفيما يخص تأويلها فهي خواء

تفقص صباحًا لتمتطي ظهور بعضها

وفي المساء تصطنع فرضية الطيران لينبتَ لها ريشٌ

هكذا سوَّلتْ لها نِيّة الوصول دون عناء

كما سُوِّلَ لليل أن يزمَّ شفتيه عن قمر مُعتم

يتصدع عند أول الضوء حتى آخر انطفائه

ضَجِراً من صحوة الهذيان

في حين يبحث بدأبٍ عن إغفاءة للصحو

يستمر في تقليب السَّراب ومُخيلته تستعد للغرق

يُقال:

إن إهدار الوقت في استنساخ الأحاديث يضعك بين احتمالين

حتمية الركون للنهايات الرديئة

أو أن ترفع عن الصمت وِزرَ احتلامه

وأنت بين هنا وهناك

تذرع الليل بقصائد جافة

وأنا أرقب

تجمع النهر في عيني

دون أن يسيل

وعند اختمار الفكرة

أُزيحها عن صراطها

وأدعي أنَّ هذا يروق لي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2018

ما تبقى من هذيان

المزيد

09 يونيو 2015

سبلة ترتان.. كثيرها فتنة أكثرها هذيان

المزيد

07 أبريل 2019

النقش على المرآة.. قراءة في "هذيان الفضة لسوسن الحجة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بوادر حرب تجارية مع أوروبا.. رسوم جمركية أمريكية هائلة على البضائع الفرنسية

دولي - أخبار

جلسة غير علنية بـ"الشورى" تناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول "ميزانية 2020"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

حالتان جويتان في بحر العرب

المحليات - أخبار

النص الكامل لـ"وثيقة الماء" الصادرة عن ندوة "تطور العلوم الفقهية"

المحليات - أخبار

الطلب المُسبق عبر الإنترنت لفترة محدودة ..هواوي MATE30 PRO" يصل السلطنة

منوعات - تكنولوجيا

تصدير الأسماك العمانية ومنتجاتها إلى أسواق روسيا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة