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حظر مئات الإعلانات لدونالد ترامب "تنتهك" السياسات

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

حظر مئات الإعلانات لدونالد ترامب "تنتهك" السياسات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير بثه البرنامج الشهير "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، أن جوجل ويوتيوب قررت حظر مئات الاعلانات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعندما قامت شركات التكنولوجيا بمراجعة أرشيف الإعلانات، وجدت أن 300 إعلان على الأقل لترامب قد تم سحبها من المنصات خاصة خلال فصل الصيف بعد أن تبين أنها تنتهك سياسات الإعلان.

وفي مقابلة مع "60 دقيقة" أكدت سوزان ووجيكي الرئيسة التنفيذية ليوتيوب أن هناك "إعلانات للرئيس ترامب لم تتم الموافقة على عرضها على جوجل أو يوتيوب."

وواجه كل من فيسبوك وجوجل ويوتيوب وتويتر مطالب بالتدقيق في الإعلانات السياسية. ففي أكتوبر أعلن تويتر عن حظر الإعلان السياسي على منصته. وسُئلت ووجيكي أيضا عن إعلان ترامب الذي يتهم زورا نائب الرئيس السابق والمرشح للرئاسة جو بايدن بتقديم مساعدة عسكرية لاوكرانيا مقابل فصل مدعي عام يحقق في شركة مرتبطة بابنه هانتر. وطلبت حملة بايدن من فيسبوك إزالة الإعلان في وقت سابق هذا العام. ونفي فيسبوك الطلب قائلا إن قراره "يستند إلى اعتقاد فيسبوك الأساسي بحرية التعبير واحترام العملية الديمقراطية". وأخبرت وجيكي البرنامج الأمريكي الشهير أن الإعلان ظهر أيضا على يوتيوب ولم يكن ينتهك سياسات الشركة. وسألت مقدمة برنامج 60 دقيقة ليزلي ستال "هل يمكن للسياسي أن يكذب على موقع يوتيوب؟". وردت ووجيكي قائلة: "أعتقد أنه من المهم فحص كل فيديو على حدا. فالسياسيون دائما ما يتهمون خصومهم بالكذب". وأضافت "ومع ذلك ليس من المقبول عرض محتوى تقني متلاعب فيه.. سيكون ذلك مضللا".

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