هيثم بن طارق يستقبل دوق كامبريدج

مسقط - العمانية

استقبلَ صاحبُ السُّمو السيِّد هيثم بن طارق آل سعيد، مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد المرافق له، لدى وصولهم مسقط في زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير وليام قد وصل إلى البلاد، ظهر أمس؛ حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار خصب، معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وسعادة السفير هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة، ودعمًا للتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.