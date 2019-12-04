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ترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية لكنه "يحب إطلاق الصواريخ"

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

ترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية لكنه "يحب إطلاق الصواريخ"

لندن – رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكنه أشار إلى أن كيم "يحب إطلاق الصواريخ".

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في لندن "هذا هو السبب في أنني أسميه رجل الصواريخ". وقال إنه يأمل في أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية.

وفي الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث اختبار لمنصة ضخمة لديها لإطلاق الصواريخ المتعددة. ويعد الاختبار محاولة لتذكير الولايات المتحدة بمهلة حتى نهاية العام حددها كيم لواشنطن لإظهار المرونة في المحادثات المتوقفة بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

ومن جانبها اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع الأسلحة النووية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، قال ترامب إنه يمضي قدماً في مفاوضات مع الدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان لتتحملا المزيد من تكاليف نشر القوات الأمريكية فيهما.

وقال الرئيس الأمريكي إن كوريا الجنوبية وافقت في العام الماضي على دفع قرابة 500 مليون دولار إضافية سنويا من أجل الحماية الأمريكية؛ مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد الآن تعهدات أخرى.

وسُئل ترامب عمَّا إذا كانت مصلحة الأمن القومي الأمريكي تقتضي وجود قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية فقال: الأمر قابل للنقاش. أستطيع السير في أي من الطريقين.. أستطيع تقديم حجج على الوجهين؛ لكنني أعتقد أننا إذا كنا سنفعل ذلك فإنهم يجب أن يشاركوا في العبء بطريقة أكثر عدلا".

 

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