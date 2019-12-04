محكمة ألمانية تلغي حظرا على مركبات مدرعة للسعودية

برلين – رويترز

ألغت محكمة ألمانية أمس حظرا فعليا على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية.

ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية وقالت إن الحكم لم يعد باتا بعد وما زال بالإمكان الطعن عليه. ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من وزارة الاقتصاد التي تشرف على مكتب الرقابة على الصادرات.