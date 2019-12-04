يتصل بشركة الاتصالات 24000 مرة لتقديم شكوى

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أُلقي القبض على متقاعد يبلغ من العمر 71 عامًا من سايتاما اليابان، ووجهت إليه تهمة عرقلة العمل، بعد أن زُعم أنه اتصل بالرقم المجاني لمزود خدمات الاتصالات 24000 مرة على مدار العامين الماضيين، لتقديم شكوى بشأن الخدمة.

وفي شهر أكتوبر وحده، يزعم أن أكيتوشي أوكاموتو وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من مدينة كاسوكابي، اتصل بالرقم المجاني 411 مرة في اسبوع واحد للشكوى من عدم تمكن هاتفه من التقاط البث الإذاعي. خلال العام الماضي سجلت الشركة 24000 مكالمة من أوكاموتو بمعدل 33 مكالمة هاتفية في اليوم. أفادت تقارير الشركة أن معدل الشكاوى أثر على موظفي خدمة العملاء وأعاقهم عن خدمة عملاء اخرين. لذلك قررت الشركة أخيرا الأتصال بالشرطة وطلب مساعدتهم في التعامل مع الموقف.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية اتصل أوكاموتو أحيانا بالشركة فقط ليطالبهم بالاعتذار عما أسماه " انتهاك العقد وممارسات العمل غير العادلة."

كانت ردود الفعل حول القبض على أوكاموتو متباينة. فقال البعض إن الشركة كان عليها أن تتعامل مع الوضع بشكل أفضل، بينما رأى آخرون أن أوكاموتو لديه رد فعل مبالغ فيه مما فاقم المشكلة.

وتعد قضية أكيتوشي أوكاموتو مثالاً صارخًا على مشكلة ستزداد سوءًا في اليابان في السنوات القادمة. نظرًا لتزايد عدد السكان من كبار السن، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا تكريس المزيد من الوقت لتعليم المسنين وأيضًا مساعدتهم في أداء مهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الاشتراك في خدمات البث.