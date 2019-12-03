انفجار محرك طائرة جزائرية بعد إقلاعها من السعودية

القاهرة - الوكالات

انفجر يوم أمس الاثنين محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على متنها 140 مسافرا، أثناء رحلة عودتها من المدينة المنورة إلى الجزائر.

وتعرضت الطائرة، من نوع "بوينغ 767-800"، لحادث خطير بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، مما جعل قائدها يتخذ قرارا بالهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.

ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي. بينما جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء.

من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة (مصر)، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".