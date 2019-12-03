كونشرتو الوجع والروح

محمد فتحي السباعي| الثلاثاء

أنا شجر دبلان وخيوط كآبة حلم بردان من الغياب

تفوت سحابة أمل بعد سنين الألم والعذاب

ترجعليلي أحضنك

وأنسى بدفاتر الهجر أودعك

ومطر حروف الحب على خدي

شوق الورق خالى الهوى حدك

ساعة الفراق فرد جناحه بالحنين لمس يدك

ورسم بدموع قلبه صورة الملاك

كان لازم تاني جولييت تستناك

وانت بتتشعبط في الشباك

روميو مين يا راهب بسطور هواك

رسول للغرام وفروض العشق معاك

مفاتيح الروح بتروح وياك

وصهيل خيول البوح مرادف الاحزان

ورصيد الدمع في عيونك سهام

تصيب قلوب العاشقين بنور الايمان

تشوف في حضنها معاني للغرام

والنور من بين شفايفها طاهر

لساك من سيرتها بتتوضا

مجنون وبطيفها بتهاجر

وفاكر قلبها بالمعة الفضه

مجذوب بكحلهاورمشها الساحر

بتقرب منها والجرح تاني يتولد

ترسم على ضهر السما

ملامحها وتقول صورتها تفضالي

تنفرط السبحه بايدك وانت بتصلي

تدعي يارب كملي وخليها ضلي

مسجون بمحرابك متعلمش

كسر قضبانك وكأنه من غدرك متألمش

فامسح من قلبك رماد الذكريات

اوجاع الروح خلت الشعر مات

ادبح قصايدك قدام عيون الايات

وسادة الشوك تشهد على غدر البنات

وحد السكين بيقد قميص العشق منك

بكى التفاح في ايديهم وقت سجنك

سقط ورق الشجر من الخضه

فاضل وردك ليهم وشموعك قايدة

شهد الياسمين انك ملاك امين

زرع أرضك لجل بكعبته تحاجي

مات بغربته في حضنك

شاف بعنيه جلادك مكانه

نفس الحاجات والتفاصيل

بدون تفسير دمه يسيل

يروى قلب النيل روحك تعطر خدوده

تشوفه اولى وطيفك للجنون والعشق ثورة

وجدير بالذكر ان شهيد الغرام مايتنساش

كتب الوصايا العشرعلى توب قماش

غنت عيون الشمس بنبضه عاش

وقدم قبره واقفه بتكمل التمثيل

بسناريو وفيلم قديم

يا اكسجين الروح يروح العشق بغيابك

اتصلب على بابك تعيش تسابيحي بمحرابك

وانا راجعه ندمانه ببوس اعتابك

شلال الحسن في قلمك ينادي الورد

يرتل اياتك تبكي عيون الارض

المح بس في ريحتك نور

وقصر الشعر ممنوع

اسند على السجده واقايد للعذراء شموع

يارب يكون صوتي للحبيب مسموع

ده مستحيل بالجنه تجمعنا

بقلب وجعناوكان زمان

سبب جراحنا وخداعنا

وكف الصراط في السما مقطوع

صوت الملا يكه صور شعري دموع

وبنات الحور خايفه من وحي الالم والجروح

تعزف على البيانو تاني

كونشيرتو الوجع والروح

وساعة الحساب اتسامح بدون اسباب

حب واتساب بتشوف رسايل الواتساب

وتسمع بشوق ولهفه صوليست الغياب

تزهق تفتح الفيس وتكتب بوست وكومنت

تحلف انك عمرك عليها ماهونت

ايموشن حزن واشارة وشير للجميع

بكرة تتجوز وتنسى حتى الذكرى

وميفضلش منك غير وجع الحروف

هستيريا الحب وفوبيا القرب والبوح

وست الحبايب وبس هتكلم صورتك في البراوز

تحكي عن غموضك وجنونك للناس

تنشر شعرك ويجوز تشرح النصوص

وتفضل تقول ان حكايتك بالحب كابوس

ندمان انك مكتبتش ليها حتى قصيدة

وهى الوحيدةاللي اتحملت وصبرت

علشانك

ست سنين تتعاير بالخلف

وبتلف بيك على الدكاترة

من اول دقيقة في حياتك

لما قالوا هتموت يارب ماشوف

اللحظه ديا

يجعل يومي قبل يومه

حتي لما اتكلمت بخلت بكلمة ماما وغنيت

مختلف مجنون صحيح اعترف

شقيانه عليك وانت ولا بتحس

لما جبت مره هديه في عيد الام ماعدتهاش

زي ماتكون مصدقت انها قالت بلاش

مت علشان واحده حقيقي متساويش

وفهمت لم سقط والروح بتروح

وانت بتنزف بالدم

وهي تجرجر فيك مش قادره تشيلك

مع انك خسيت

دموعها مطر بيغسل جسدك بالنور وانت علشان واحده مش من دينك

ولا جينك وتكوينك مت مكسور