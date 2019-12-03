كلنا العراق

د. ريم سليمان الخش| باريس

قُهِر الموت فالحياة عراق

أذهلته جباههم لا تراقُ!!

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زعزعته صلابة الروح فيهم

كجبالٍ يُنيرها الإشراقُ

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جاء سيلا والنازفات عروقٌ

وعراقٌ مضرّجٌ عملاقُ

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جريَ نهرٍ على السفوح ولكن

إنه النور في العلى المهراقُ

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إنها الحبر والكرامة لوحا

وعلى الأفق متنه الخلّاقُ

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فيضُ غيثٍ جرى ليغسل ذبلا

وجفافا في بلقعٍ لا يُطاقُ

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هو جيلٌ للمعجزات إمامٌ

دينه الحبّ والصلاة عناقُ

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أعلن الكفر بالطوائف شرعا

لا احترابٌ لا فرقةٌ لا شِقاقُ

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ومن الورد صوته إذْ يُغني

والمواويل عطره الدفّاقُ

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خسئ الموت كلّنا منه نبضٌ

كيف يفنى وذا الوجود عراقُ