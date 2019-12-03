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كلنا العراق

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

كلنا العراق

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

قُهِر الموت فالحياة عراق

                          أذهلته جباههم لا تراقُ!!

//

زعزعته صلابة الروح فيهم

                           كجبالٍ يُنيرها الإشراقُ

//

جاء سيلا والنازفات عروقٌ

                          وعراقٌ مضرّجٌ عملاقُ

//

جريَ نهرٍ على السفوح ولكن

                       إنه النور في العلى المهراقُ

//

إنها الحبر والكرامة لوحا

                         وعلى الأفق متنه الخلّاقُ

//

فيضُ غيثٍ جرى ليغسل ذبلا

                         وجفافا في بلقعٍ لا يُطاقُ

//

هو جيلٌ للمعجزات إمامٌ

                       دينه الحبّ والصلاة عناقُ

//

أعلن الكفر بالطوائف شرعا

                        لا احترابٌ لا فرقةٌ لا شِقاقُ

//

ومن الورد صوته إذْ يُغني

                           والمواويل عطره الدفّاقُ

//

خسئ الموت كلّنا منه نبضٌ

                       كيف يفنى وذا الوجود عراقُ

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