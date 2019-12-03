كلنا العراق

د. ريم سليمان الخش| باريس
قُهِر الموت فالحياة عراق
أذهلته جباههم لا تراقُ!!
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زعزعته صلابة الروح فيهم
كجبالٍ يُنيرها الإشراقُ
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جاء سيلا والنازفات عروقٌ
وعراقٌ مضرّجٌ عملاقُ
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جريَ نهرٍ على السفوح ولكن
إنه النور في العلى المهراقُ
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إنها الحبر والكرامة لوحا
وعلى الأفق متنه الخلّاقُ
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فيضُ غيثٍ جرى ليغسل ذبلا
وجفافا في بلقعٍ لا يُطاقُ
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هو جيلٌ للمعجزات إمامٌ
دينه الحبّ والصلاة عناقُ
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أعلن الكفر بالطوائف شرعا
لا احترابٌ لا فرقةٌ لا شِقاقُ
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ومن الورد صوته إذْ يُغني
والمواويل عطره الدفّاقُ
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خسئ الموت كلّنا منه نبضٌ
كيف يفنى وذا الوجود عراقُ