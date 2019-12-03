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"مكتب الشورى" يناقش سؤالا برلمانيا حول تأخر مستحقات "الصغيرة والمتوسطة"

مجلس الوزراء يثمن توصيات "صحية الشورى" حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

مجلس الوزراء يثمن توصيات "صحية الشورى" حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية

مسقط - الرؤية

اطَّلعَ مكتبُ مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء حول تقرير اللجنة الصحية والبيئية على الرغبة المبداة المقدمة بشأن إلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج؛ حيث تضمَّن الرد تثمينَ مقترح مجلس الشورى، وأقر قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم لإجراء الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية لطلاب وطالبات الدبلوم العام، وأهمية قيام مجلس الشورى بتوعية المجتمع بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2023-2019م)؛ وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وتمَّ الاطلاع على رد مجلس الوزراء حول مرئيات مجلس الشورى حول مشروع اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة؛ حيث تضمن الرد تقرير وزارة الزراعة والثروة السمكية حول مرئيات مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية المذكورة. وخلال الاجتماع، ناقش المكتب عددا من الموضوعات، وقرر إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس. كما تمَّ خلال الاجتماع النظر في السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول التأثيرات الناجمة من تأخير الدفعات المالية للمستفيدين في الشركات الكبيرة المتعاقدة مع الحكومة، وانعكاسها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واطلع أعضاء المكتب على رد معالي الدكتور وزير النقل رئيس مجلس إدارة مجموعة "أسياد"، على طلب الإحاطة المتعلق بشركة عُمان للحوض الجاف؛ حيث تضمن الرد أسباب الخسائر التي عزتها الشركة لانخفاض معدل تحقيق أهداف المبيعات، وعدم وجود مجموعة أو كيان صناعي بمنطقة الدقم، وارتفاع الأيدي العاملة الثابتة. كما تمَّ الاطلاع أيضا على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، حول نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية؛ حيث أفاد الرد بأنه سيتم الأخذ في الاعتبار بالتوصيات الواردة في التقرير.

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