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الرمحي يلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى غدا

"جيبكا" يستعرض تجربة اندماج "النفط العمانية وأوربك"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

"جيبكا" يستعرض تجربة اندماج "النفط العمانية وأوربك"

 

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تنطلق صباح اليوم في مدينة جميرا بدبي فعاليات النسخة الـ14 للمنتدى السنوي الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" - المنظمة المُمثلة لقطاع صناعات الكيماويات في منطقة الخليج العربي، ومن المقرر أن يرعى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز الافتتاح الرسمي للمنتدى غدا، وسيلقي الكلمة الرئيسية.

ويستعرض المُنتدى التجربة العمانية في اندماج مجموعة النفط وأوربك؛ ويقدم المهندس مصعب المحروقي - الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط العمانية وأوربك، عرضاً حول مراحل الاندماج النهائية، والتي تقدر عائداتها بنحو 3 مليارات دولار على مدار فترة تنفيذ الصفقة، يشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والمتحدثين البارزين وقادة القطاع الذين يمثلون أكبر شركات الكيماويات في العالم.

وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إنَّ المنتدى في نسخته الجديدة يشهد مشاركة عدد من أبرز الخبراء وقادة القطاع على مستوى العالم، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشركات المختصة بالصناعات البتروكيماوية ومنها سيناريوهات الشراكة المختلفة وآفاق النمو من خلال الابتكار والاستدامة.

ومن المنتظر أن يشهد منتدى جيبكا مشاركات من مختلف دول العالم؛ خاصة وقد بات يتمتع بسمعة مميزة باعتباره الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لذلك ستتطرق الموضوعات المطروحة إلى ما يهم الصناعة من كافة جوانبها مثل البيئة الحمائية وتأثيرها على التجارة، وأهمية رأس المال البشري لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، والتوقعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات، وكذلك مناقشة سوق المواد الكيماوية العالمي، ومستقبل صناعة البلاستيك، وغيرها من الموضوعات المهمة.

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