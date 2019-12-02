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"المها النفطية" تفتتح المحطة 223 في "صناعية المعبيلة"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

"المها النفطية" تفتتح المحطة 223 في "صناعية المعبيلة"

 

 

مسقط – الرؤية

افتتحت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية محطة جديدة لتعبئة الوقود في المنطقة الصناعية بالمعبيلة الجنوبية بولاية السيب، وبذلك يرتفع عدد محطاتها الإجمالي إلى 223 محطة منتشرة في ربوع السلطنة، في إطار خططها المتسارعة لتوسيع شبكة التجزئة التابعة لها لتعزيز حضورها في مختلف المحافظات والولايات.

ويأتي افتتاح المحطة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى مواكبة ما يشهده مختلف محافظات السلطنة من زخم قوي في النمو الاقتصادي والعمراني، وتلبية متطلبات أفراد المجتمع من الوقود وخدمات المركبات، ويعكس كذلك الالتزام الراسخ كشركة رائدة في قطاع تسويق المنتجات النفطية في استمرار توفير المشتقات البترولية لجميع الزبائن بجودة عالية وأفضل الخدمات.

وقد زودت المحطة الجديدة بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة، التي من شأنها تهيئة مناخ آمن وسليم لرواد المحطة والعاملين فيها والمنطقة المحيطة، وتم تصميمها على أرقى المستويات الهندسية ووفق أفضل المعايير والتصاميم المعتمدة من حيث الأداء والشكل والخدمات.

وتقدم المحطة كافة الخدمات الأساسية من المنتجات النفطية والخدمات المصاحبة، وتوفر الوقود بأنواعه الثلاث، M95، M91، والديزل، حيث يتركز اهتمام "المها" على أن تكون محطاتها وما تقدمه من منتجات وخدمات عالية الجودة أقرب إلى المستهلكين، وتحاول دوماً البحث عن السبل الكفيلة بتحويل عملية التزود بالوقود لتصبح تجربة أسهل وأيسر لزبائنها ترجمة لشعارها اللفظي "معكم أينما كنتم".

 

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