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وزيرة شؤون الفنون ترعى أمسية "هواة العود" بمناسبة العيد الوطني

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

وزيرة شؤون الفنون ترعى أمسية "هواة العود" بمناسبة العيد الوطني

 

مسقط - الرؤية

ترعى معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون الأمسية الفنية التي تنظمها الجمعية العمانية لهواة العود، بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك مساء غد الأربعاء بمقرها بالحيل الجنوبية، حيث سيصاحب الأمسية معرض للفن التشكيلي ومعرض للتصوير الضوئي.

ويُعد هذا الحفل إحدى الفعاليات التي تحرص الجمعية على تنظيمها سنويا وذلك ابتهاجا بهذه المناسبة، والذي من خلاله سيجمع الصوت والصورة واللوحة الفنية، حيث ستتجسد لوحات موسيقية وطربية على أنغام العود وبقية الآلات الموسيقية ولوحات فنية أبدعتها أنامل الأعضاء وصور منتقاة تجسد رؤية فنية تمّ التقاطها بعيون وطنية. وستتضمن الأمسية الفنية عدة فقرات منها أغانٍ وطنية وأغانٍ عمانية بأصوات أعضاء الجمعية ومقطوعات موسيقية تتحدث عن الولاء والانتماء والحب لهذا الوطن وقائده المفدى.

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