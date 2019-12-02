1451 ساعة بث إذاعي وتلفزيوني للأطفال في السلطنة

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لبث برامج الأطفال الذي يجري الاحتفال به في الثاني من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي يوجه فيه المذيعون في جميع أنحاء العالم "برامجهم للأطفال".

وتشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ إجمالي عدد ساعات بث البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال في القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان والقنوات التلفزيونية الخاصة خلال عام 2018 بلغ ألفا و167 ساعة، فيما بلغ إجمالي عدد الساعات الإذاعية الموجهة للأطفال في البث الحكومي والبث الخاص لنفس العام 275 ساعة. وبلغ عدد الساعات الموجهة للأطفال في البث التلفزيوني الحكومي 802 ساعة، فيما بلغ عدد الساعات في البث التلفزيوني الخاص 365 ساعة. وبلغ عدد الساعات الموجهة للأطفال في البث الحكومي الإذاعي 255 ساعة، فيما بلغ عدد الساعات في البث الإذاعي الخاص 20 ساعة.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم من منطلق الدور الحيوي الذي تضطلع به الإذاعة والتلفزيون في تشكيل حياة الأطفال. وتحث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" المذيعين على دفع التنمية الشاملة للطفل إلى الأمام في بلدانهم من خلال إنتاج أفلام وثائقية تعرض واقع الأطفال بالتفصيل، وتعرض تمثيليات ورسوم متحركة تهدف إلى التسلية والتعليم في آن واحد.