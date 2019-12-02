مذكرة تفاهم بين المتحف الوطني العماني ونظيره في نيبال لتوطيد العلاقات

مسقط - الرؤية

وقَّع المتحفُ الوطنيُّ مذكرة تفاهم في المجالين الثقافي والمتحفي، مع المتحف التاريخي الوطني في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، أمس، بمقر المتحف الوطني.. وقَّع المذكرة من الجانب العماني جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف الوطني، ومن الجانب النيبالي جايا رام شريسثا مدير المتحف التاريخي الوطني.

وتهدفُ مذكرة التفاهم إلى ترسيخ مبادئ التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتطوير الفعاليات الثقافية والمتحفية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون المشترك المتمثل في تبادل الخبرات، وتقديم الخدمات الاستشارية التخصصية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل لثقافة حضارة البلدين.

وتتضمَّن المذكرة التعاون في عدد من المجالات؛ منها: مجالات تبادل الخبرات بين الطرفين في تطوير العمل المتعلق بالمتاحف، والتدريب المهني المتبادل لموظفي كلِّ طرف في مقر الطرف الآخر، وتطوير الآليات الملائمة المرتبطة بخدمات الزوار، والبرامج التعليمية، والحفظ الوقائي، والصون، وتطوير سلسلة من البرامج المتبادلة بين الطرفين لتخدم مجالات التعاون المتبادل، وتعزيز الجوانب الثقافية، والحضارية بين البلدين.