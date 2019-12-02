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قراءات نقدية معمقة في الدين والحياة بالعدد الجديد من "مراجعات"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

قراءات نقدية معمقة في الدين والحياة بالعدد الجديد من "مراجعات"

الرؤية - مريم البادية

أصدرتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتعاون مع جريدة "الرؤية"، الملحق الشهري "مُراجعات" لشهر نوفمبر، والذي تضمَّن العديد من المقالات في مجال الدين والفلسفة والاقتصاد والثقافة، وكذلك عدد من الإصدارات العالمية الجديدة.

وكتبَ هلال الحجري في الصفحة الأولى من الملحق عن أحد الشعراء الذين أثرت الثقافة العربية في شعرهم وهو: إيفلين دوجلاس، وهو اسم مستعار لجون إيفلين بارلاس، وهو كاتب مسرحي وشاعر وصحفي أسكتلندي. كان شخصية بارزة في الأوساط الأدبية الفيكتورية في أواخر القرن التاسع عشر.

ونَشَر بارلاس ثمانية مُجلَّدات من الشعر والدراما الشعرية، إضافة لمساهمته بمقالات للمجلة الاشتراكية المؤثرة كومنويل؛ حيث ارتبط بارلاس شعريا بـ"مدرسة الشعراء الرمزيين"، وهي حركة أدبية أعلت القيم الجمالية على القضايا الأخلاقية والمعنوية للحياة اليومية.. ربطته صداقات وثيقة مع أوسكار وايلد، وجون ديفيدسون، وغيرهما من الكتاب المهمين في عصره.

ومن أبرز قراءات هذا العدد كتاب: "الفلسفة الإسلامية واليهودية في الأندلس" للمؤلفة سارة سترومسا، والمكون من 220 صفحة، والذي قدَّم قراءة فيه الكاتب المغربي محمد الشيخ، حيث يطمح هذا الكتاب لأن يكون مروية شاملة تجمع أشتات ما تناثر من أنظار فلسفية لدى فلاسفة الأندلس. وكتاب "القدس مدينة السلام وبؤرة الصراعات" للمؤلف برونو فورتي في 112 صفحة والذي قدَّم قراءة فيه الكاتب عز الدين عناية. وكتاب "الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى" للمؤلف باسكال كومبيمال في 486 صفحة والذي قدَّم قراءة فيه سعيد بوكرامي، ويتضمن الكتاب سلسلة تتكون من ثلاثة مجلدات تهدف لتغطية القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في أوروبا والعالم، وكتاب "ألف كتاب وكتاب: آداب الشرق" للمؤلف شتيفان فايدنر في 432 صفحة والذي قدَّم قراءة فيه زهير سوكاج، وغيرها من المراجعات.

وتضمّنت خاتمة الملحق أبرز الإصدارات العالمية الجديدة؛ مثل: كتاب "أفضل الممارسات لحكامة المؤسسات للمؤلف بيثر ويرتز، المنشور باللغة الفرنسية، وكتاب "النكران والغفران" للمؤلف جاك دريدا والذي جاء باللغة الفرنسية أيضًا وفي حدود 432 صفحة والذي يستعرض عناصر من التأمل الأصلي العميق حول الغفران اللامشروط، وهو مفهوم لا يمكن الخلط بينه وبين الصفح، وغيرها من الإصدارات العالمية.

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