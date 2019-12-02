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1000 ريال راتب شهري مدى الحياة

البنك الأهلي يستعد لإعلان الفائز بجائزة "الوفرة" الكبرى

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي يستعد لإعلان الفائز بجائزة "الوفرة" الكبرى

 

مسقط – الرؤية

يستعد البنك الأهلي للإعلان عن جائزته الكبرى ضمن برنامج "الوفرة" بعنوان "راتب مدى الحياة"، وتمنح الجائزة أصحاب الحسابات فرصة الفوز بمبلغ 250,000ريال عماني، إضافة إلى جائزتين قيمة كل منهما 50,000  ريال عماني.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها البنك الأهلي لغرس ثقافة الإدخار ومكافأة عملائه لارتباطهم الوثيق بالبنك. وسيحصل الفائز بجائزة "الوفرة" (250,000 ريال)، على راتب مدى الحياة بواقع 1000 ريال عماني لمدة تصل لأكثر من 20 عامًا أو 250 شهرًا، وهي فرصة كبيرة لتحقيق أحلام عملاء البنك، وتحسين مستوياتهم المعيشية.

وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى، على العميل الاحتفاظ بمتوسط رصيد ربع شهري قدره 1000 ريال عماني، أمّا متطلبات الفوز بالجوائز البالغ قيمتها 50,000 ريال عماني، فعلى العميل الاحتفاظ بمتوسط مبلغ 1000 ريال عماني في حساب الرصيد الشهري.

وقالت هناء الهنائية – نائبة المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي: تمّ تصميم برنامج جائزة الوفرة لتوفير قيمة أكبر لعملائنا، إنّها تجربة مجزية لرؤية فرحة الفوز في وجوههم، وكذلك تزويدهم بالخدمات المبتكرة والقيمة المضافة. وقد ساعدت هذه الجوائز الكثيرين في تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم.

ويُقدّم البنك الأهلي عددًا كبيرًا من الخدمات المالية، ويسعى جاهدًا لتقديم خدمة مخصصة لجميع أصحاب الحسابات، وكذلك تقديم مجموعة مبتكرة ومنتجات ذات مستوى عالمي والتي تمكن البنك الأهلي من أن يبقى في الصدارة، من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية.

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