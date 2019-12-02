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احتفالا بيوم الجودة العالمي 2019

"حيا للمياه" تكرم المديريات الفائزة بمسابقة الجودة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

"حيا للمياه" تكرم المديريات الفائزة بمسابقة الجودة

 

مسقط – الرؤية

احتفلت "حيا للمياه" بيوم الجودة العالمي تحت رعاية المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية  وعدد من موظفي  الشركة. وشهد الحفل تكريم المديريات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة الجودة لعام 2019م، وجاءت في المركز الأول مديرية المشاريع  وحصلت مديرية الموارد البشرية والخدمات كما حصلت مديرية الشؤون المالية على المركز الثالث.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين: تأتي مشاركة حيا للمياه دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجودة حرصاً منها على الاهتمام بالجودة في مختلف أعمال الشركة، ونشر ثقافتها سواءً بين الموظفين أو بين المقاولين الذين ينفذون مختلف مشاريع حيا للمياه وكذلك سكان المناطق والولايات التي يجري فيها تنفيذ هذه المشاريع".  حيثُ إن الجودة تدخل في كافة مناحي الحياة سواءً الخاصة أو العملية، وحين تصبح سلوكاً معتاداً فإنها تكون سببًا للنجاح والتطوير والتجويد. 

وأكد الرئيس التنفيذي أن حيا للمياه ملتزمة بمعايير الجودة في جميع أعمال الشركة سواءً في داخل الشركة أو في مختلف ميادين العمل. وأنّ الشهادات التي حصلت عليها الشركة أتت بعد تقييم الإجراءات والأنظمة المتبعة وتطبيقها العملي في الأعمال التي يقوم بها موظفو الشركة من مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال حمد بن خلفان الغيثي، مدير أول الجودة والصحة والسلامة والبيئة في حيا للمياه: سعداء بما توليه الإدارة التنفيذية في حيا للمياه من اهتمام ودعم واضح لتطبيق أنظمة الجودة في بيئة العمل، حيث يولي الجميع أهمية بالغة بموضوع إدارة الجودة بما يعزز إلتزامنا بتحقيق استراتيجيات الشركة وفق معايير الجودة العالمية والاستمرار في رفع مستوى ثقافة الجودة لدى كافة العاملين بالشركة. ومن هذا المنطلق يأتي احتفال حيا للمياه باليوم العالمي للجودة للمرة السادسة على التوالي تأكيدا على التزام الشركة، وحرصها على مواصلة هذا النهج بالتطبيق العملي لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية.

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